Můj poslední kop za Spartu byl gól Slavii, těší Hložka. A vybral si "Šuralovo" číslo

Fotbalista Adam Hložek je přesvědčen, že ze Sparty odchází ve správný čas a Leverkusen je pro něj ideálním klubem, kde herně poroste. Devatenáctiletý ofenzivní univerzál připustil, že určitou roli při rozhodování o novém angažmá hrál i fakt, že v Bayeru působí další český útočník Patrik Schick. Těší se také na skupinu Ligy mistrů.

"S manažerem panem (Pavlem) Paskou jsme to hodně probírali. Zájemců bylo dost, nějak jsme to třídili a hlavně jsme se dívali na tým, kde bych mohl fotbalově růst. Leverkusen k tomu bude výborný. Myslím, že Německo je pro mě ideální," řekl v on-line rozhovoru s novináři Hložek, který je aktuálně na reprezentačním srazu. Přestup ze Sparty byl definitivně dokončen ve čtvrtek.

"Leverkusen je obrovský a vynikající tým. Už když jsem přijel, tak jsem věděl, že jde o velký klub s velkou historií. Nemůžu se dočkat, až začne sezona, až tam vyběhnu poprvé na trávník a začnu tam hrát," doplnil český talent.

Ve třetím týmu uplynulé sezony německé ligy se potká s krajanem Schickem, který byl s 24 góly druhým nejlepším střelcem bundesligového ročníku. "Samozřejmě nějaká procenta k tomu rozhodování to mělo. Ale hlavně jsem si vybral Leverkusen z toho důvodu, že je to vynikající mužstvo, které hrálo dobrý fotbal. Pro adaptaci bude samozřejmě pro mě lepší, že tam budu mít Patrika. Těším se na spolupráci s ním, doufám, že nám to bude klapat jak na hřišti, tak i mimo něj," uvedl Hložek.

Roli při jeho rozhodování hrál i fakt, že se Leverkusen kvalifikoval do skupiny Ligy mistrů. "Budu ji hrát poprvé. I to byl jeden z aspektů, proč jsem se posunul právě do Leverkusenu. Samozřejmě se na ni moc těším," prohlásil Hložek.

Je přesvědčen, že českou ligu opouští v pravý čas. "Už minulý rok jsme si se Spartou řekli, že tohle by měla být asi poslední sezona. Chtěl jsem se posunout dál. Těším se na to a jsem zvědavý," poznamenal Hložek, za kterého podle německých médií Leverkusen zaplatí v přepočtu zhruba půl miliardy korun plus další bonusy.

Už mluvil i s trenérem Bayeru Gerardem Seaonem. "Němčinu jsem měl ve škole, takže nějaké základy samozřejmě umím. Ale zatím to není na nějaké dlouhé debaty," poznamenal Hložek s úsměvem.

V novém působišti si vybral číslo 23, s nímž hrával ofenzivní univerzál Josef Šural, který v roce 2019 tragicky zahynul při dopravní nehodě. "Důvodů je víc. Zaprvé to číslo měl Pepa Šural, zadruhé se mi i líbilo. Vím, že v něm hrál celou kariéru třeba i (vedoucí mužstva Sparty) pan Baranek. Když se zveřejnily fotky, hned jsme to probírali. Doufám, že mi to číslo přinese štěstí," řekl Hložek.

Je mu líto, že ve Spartě nezískal ligový titul. "Že jsem se neloučil titulem, nebo aspoň ziskem domácího poháru, mě mrzí ze všeho nejvíc. Ale třeba se do Sparty ještě někdy vrátím a budu mít na to další pokus," uvedl.

S českou ligou se rozloučil povedenou ranou z přímého kopu v posledním kole nadstavby v derby na Slavii, kde rozhodl o vítězství Sparty 2:1. "Myslím, že to byla hodně stylová rozlučka. Můj poslední dotyk v lize, protože hned po gólu jsem šel střídat. Takže ideální," pochvaloval si Hložek.

Po čtvrtečním vítězství 2:1 nad Švýcarskem ho v neděli s reprezentací ve druhém utkání skupiny A2 Ligy národů čeká souboj s hvězdným Španělskem. "Všichni víme, že jsou kvalitní mužstvo, silní na balonu. Podle toho k tomu budeme muset přistoupit. Asi to nebude od nás jako se Švýcarskem, že budeme vysoko napadat. Respekt budeme mít, ale nebudeme se toho zápasu bát," řekl Hložek.

Do přípravy by se měl v novém klubu hlásit na začátku července. "Po reprezentaci asi ještě poletím na dovolenou a pak se začnu chystat na přípravu. Nemám ještě přesné datum, kdy tam pojedu, ale mělo by se začínat začátkem července," dodal Hložek.