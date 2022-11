"Z Neymara jsem otrávený, proč to dělá?" Slavný Němec se opřel do brazilské hvězdy

Brazilce v pondělí čeká druhý zápas na světovém šampionátu a trenér Tite nebude mít proti Švýcarům k dispozici svou největší hvězdu, Neymara. Toho v Kataru pokáral Lothar Matthäus, rekordman v počtu zápasů odehraných na fotbalových MS. Německé legendě se nelíbí Neymarovo simulování.

Neymar je po úvodní výhře 2:0 nad Srbskem zraněný a Kanárci se bez svého playmakera, jehož zlobí kotník, budou muset obejít pravděpodobně v obou zbylých utkáních základní skupiny.

"Je to škoda," poznamenal Matthäus stručně v rozhovoru pro španělský deník Marca a mnohem šířeji se rozpovídal o tom, co na hračičkovi z Paris St. Germain nemůže vystát.

"Něco vám řeknu. Nelíbí se mi, že tolik filmuje. Nepotřebuje to," uvedl držitel Zlatého míče z roku 1990, ve kterém v roli kapitána dovedl Němce k triumfu na MS v Itálii.

Třicetiletý Neymar by se podle něj měl mnohem více soustředit na samotný fotbal, aby byl ještě lepším, oceňovanějším a užitečnějším hráčem.

"Svému týmu pomůže víc, když nebude neustále simulovat. Je to vynikající hráč, zbytek je show, kterou nemám rád. Chci ho vidět hrát, ne padat. Proč to dělá? Nepomůže tím nikomu, ani sobě," rozčílil se Matthäus.

Pokud Neymara v Kataru potká, prý mu své výtky přednese osobně.

"Doufám, že se dá dohromady a ještě se na šampionátu představí, ale z jeho pádů jsem otrávený," prohlásila jednašedesátiletá ikona světového fotbalu.

Matthäus si navíc všímá, že podobné problémy s přehráváním pádů a snahou oklamat rozhodčího má i Neymarův nástupce, dvaadvacetiletá hvězda Realu Madrid Vinicius Junior, který proti Srbům nahrál na skvostný zásah dvougólového hrdiny Richarlisona.

"Je to tak, možná proto, že Neymar je jeho idolem," zasmál se Němec. "Je to další úžasný hráč, ale měl by se soustředit na fotbal. To je to, co chceme vidět."

Mätthaus si v letech 1982 až 1998 zahrál na pěti světových šampionátech a dodnes drží rekord v počtu odehraných zápasů. Na mundialech jich nastřádal rovných pětadvacet, o jeden méně má jeho krajan Miroslav Klose, v historických tabulkách následuje Ital Paolo Maldini.

Lionel Messi jich má po sobotě, kdy klíčovým gólem přispěl k výhře Argentiny nad Mexikem, na kontě už jednadvacet. Kdyby Albiceleste došli v Kataru do semifinále, mohl by pětatřicetiletý Argentinec Matthäuse překonat.

"Kdybych si měl vybrat někoho, kdo mě sesadí, vybral bych si jeho a upřímně bych mu pogratuloval. Jsem Messiho velkým fanouškem," odhalil své preference.

V rozhovoru pro Marcu se Matthäus, jinak hodně kritický k prozatímním výkonům Němců v Kataru, zastavil u Jamala Musialy. Devatenáctiletý supertalent, jenž dal reprezentaci Německa přednost před Anglií, prý může být "novým Messim".

"Sledujte ho a uvidíte. Je to famózní hráč, který už teď v Bayernu září. Je to kluk, který se stoprocentně soustředí na fotbal. Nenechá si odvést pozornost. Je profesionální, velmi inteligentní a má vášeň pro hru. Obdivuju ho od první chvíle, co jsem ho viděl," velebil Matthäus rodáka ze Stuttgartu.