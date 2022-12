Vaclík: Bunú je skvělý, ale nejlepší není. Blahopřát mu radši nebudu

Fotbalový reprezentant Tomáš Vaclík z pověrčivosti negratuloval bývalému spoluhráči a brankářskému konkurentovi ze Sevilly Jasínu Bunúovi k postupu do semifinále mistrovství světa.

Jednatřicetiletého Maročana v rozhovoru s ČTK zařadil mezi tři nejlepší gólmany katarského turnaje, jedničkou šampionátu je pro něj zatím Chorvat Dominik Livakovič.

"Malinko v kontaktu jsme. Mám pocit, že kdybych Bonovi napsal, tak hned další zápas vypadnou. Většinou když někomu poblahopřeju, tak následující utkání se mu nepovede nebo vyletí. Takže jsem mu nepsal," řekl Vaclík s úsměvem.

Bunúa za výkony chválí, i když podle něj i díky pevné marocké defenzivě nebyl až v takové permanenci. "V top tři je Bono určitě. Ale v zápasech, co jsem viděl, toho úplně moc neměl. Proti Portugalsku (ve čtvrtfinále) měl asi tři zákroky, se Španělskem (v osmifinále) čelil snad jedné přímé střele, zase pak chytil tři penalty," uvedl brankář Olympiakosu Pireus.

"Když beru i základní hrací dobu a prodloužení, nejen penaltové rozstřely, tak zatím pro mě byl nejlepším brankářem Livakovič z Chorvatska. Zákroků měl opravdu hodně. V top tři mám i Martíneze z Argentiny. I když je to hrozně nefér vůči Llorisovi, který Francii ve čtvrtfinále dostal přes Anglii," doplnil Vaclík.

Podle něj Maroko, které vedle Bunúa reprezentuje i další jeho někdejší spoluhráč ze Sevilly útočník Júsuf Nasjrí, mohou v semifinále zaskočit i obhájce zlata z Francie. "Asi to nebude stejné utkání jako třeba se Španělskem, kdy Maroko hrálo v bloku a čistě na brejky. Myslím, že Francie je nechá hrát trošku víc s balonem. Ale dokázat to určitě můžou, jsou ve velkém laufu," mínil Vaclík. "Udělali skvělý výsledek a jsem zvědavý, jestli se jim to podaří dotáhnout až do konce. Mají momentálně to štěstí, které tým na turnaji potřebuje k obrovskému úspěchu," přidal třiatřicetiletý gólman.

Africký tým považuje za těžkého a nepříjemného soupeře. "Ale také by bylo zajímavé vidět, kdyby jako první inkasovali, což se jim na turnaji ještě nestalo. To by jim asi úplně nehrálo do karet a jejich stylu. Obranu mají skvěle propracovanou. To, co proletí, chytí Bono, nahoře mají extrémně rychlé a technicky skvěle vybavené hráče," uvedl Vaclík.

Překvapilo ho, že v Kataru padlo minimum gólů po střelách zpoza pokutového území. "Prostory, odkud branky padají, jsou asi ucpané. Tchouaméni dal gól zpoza vápna, pak si vybavuju přímák Rashforda. Ale moc jich nepadá. Může to být i tím, že týmy hrají trošku hlouběji. Nevidím v zápasech nikoho, kdo by soupeře úplně honil a napadal rozehrávku od začátku. Roli možná hraje i fakt, že je turnaj teď v zimě," uvažoval ostravský rodák.

Podivil se i nad velkou úspěšností brankářů při rozstřelech. Exekutoři na MS při čtyřech z nich neproměnili 13 z 33 pokusů, čili téměř 40 procent penalt. "To je velké číslo. Gólmani to dobře trefují. Roli hraje i tlak mistrovství světa. Hraje se o hodně a po 120 a více minutách jsou hráči utahaní. Tam se skloubí všechny tři věci," dodal Vaclík, který se zotavuje po operaci ramena.