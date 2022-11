Anglii vypískali, trenér Southgate pro to má pochopení. Musíme zůstat klidní, nabádá

Trenér fotbalistů Anglie Gareth Southgate chápal pískot fanoušků směrem k jeho týmu v závěru pátečního bezbrankového duelu s USA na mistrovství světa v Kataru. Nedopustí ale, aby to ovlivnilo jeho postoj vůči mužstvu. Je si jistý, že výkon Albionu se setká s kritikou.

"Tři lvi" si po úvodní drtivé pondělní výhře 6:2 nad Íránem mohli v případě triumfu nad USA zajistit s předstihem postup do osmifinále. Navzdory remíze jsou nadále v čele skupiny B.

"Určitě kolem našeho výkonu bude hodně humbuku. Na tomhle turnaji to tak chodí. Přidali jsme k tomu další důvod. Jsme ale na správné koleji. Pořád můžeme vyhrát skupinu, to musí být náš cíl," řekl Southgate na tiskové konferenci.

Nespokojenost s výkonem jeho výběru dali příznivci v závěru najevo. "Samozřejmě si přeju, aby naši fanoušci odcházeli domů šťastní a s úsměvem na tváři, což se nám nepovedlo. Ale fanoušci takhle budou reagovat a nemůže to ovlivnit mé pocity směrem k týmu. Cíl je postoupit, máme na to tři zápasy. Myslím si, že většina týmů na turnaji se kvalifikuje do osmifinále až po třetích utkáních," uvedl dvaapadesátiletý kouč.

"V takových chvílích musíme zůstat klidní. Máme za sebou už nějaké turnaje a znám to jako hráč i trenér. Na posledních dvou turnajích se nám povedla unikátní věc, když jsme postoupili ze skupiny už po dvou zápasech. I když na Euru to bylo i díky tomu, že ze skupiny šly dál tři týmy," konstatoval někdejší hráč Crystal Palace, Aston Villy a Middlesbrough.

Američané byli s remízou 0:0 proti finalistům posledního evropského šampionátu spokojení. "Předvedli jsme velmi slušný výkon proti dobrému soupeři. V určitých pasážích jsme dominovali, vytvořili si šance a mohli zápas vyhrát. Utkání jsme zvládli a remíza je slušný výsledek," prohlásil křídelník Chelsea Christian Pulisic.

Anglie zakončí skupinu v úterý ostrovním derby proti poslednímu Walesu. Třetí USA vyzvou druhý Írán. "Pokud postoupíme ze skupiny, vychutnáme si to. V žádném případě ale nejsme blízko tomu, kde bychom chtěli být. Na tomhle turnaji nám pořád zbývá spousta práce," podotkl čtyřiadvacetiletý Pulisic.