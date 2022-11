Tělo jako řecký bůh a motivační fén v šatně. Saúdové velebí elegána na lavičce

Chlapík v bílé košili pochoduje po šatně jak lev v kleci. Postupně zvyšuje hlas tak, až mu prameny vlasů z pečlivě upravené pěšinky padají zpátky do čela. Co na tom, že saúdskoarabští svěřenci Hervé Renardovi nerozumí a jeho plamennou řeč musí překládat tlumočník. Energie, kterou jim francouzský kouč předal o poločase, jim pomohla k životní výhře na fotbalovém MS v Kataru.

Na hráčský životopis čtyřiapadesátiletého Francouze se raději vůbec nedívejte. Nemá to cenu. Žádná zářná kariéra za ním coby fotbalovým obráncem není. Za řeč stojí jeho angažmá v AS Cannes a s tím si jako informací bohatě vystačíte.

Mnohem zajímavější je totiž jeho cesta fotbalového trenéra. Poté, co skončil v SC Draguignan, v regionální soutěži tu zůstal i trénovat. Jenže to ho neuspokojilo, chtěl se trénováním živit. Fotbal miloval a aby na lavičce postupoval kariérně výš, musel si během toho zařídit i trenérské licence.

Jenže musel z něčeho platit účty, a tak přes den pracoval jako uklízeč, dokonce si založil i uklízecí firmu.

Život mu změnilo roční angažmá v Cambridge, v anglické třetí nejvyšší soutěži, kam si ho přizval jako asistenta jeho přítel Claude Le Roy. Sice tam společně vydrželi sotva rok, ale i tak si tam Renard udělal mezi hráči slušné jméno.

"Jedna z hlavních vzpomínek, kterou na něj mám, je rychlost, jakou od nás vyžadoval, na hřišti i při dělání kondice v tělocvičně. Sám pak jel kliky v pětiminutových sériích, měl úžasnou formu," vyprávěl britskému deníku The Guardian současný gólman Wolverhamptonu John Ruddy, který právě pod Renardem vyrostl v Cambridge a dostal se až do Premier League.

Právě o kondici francouzského kouče kolují mezi jeho bývalými svěřenci hotové legendy. A nutno říct, že dodnes i ve svém věku vypadá, že by si fyzicky nezadal s některými o třicet let mladšími hráči.

"Byl úžasný, z fleku s námi uběhl sedm nebo osm mil. Měl tělo řeckého boha," dodává Shane Tudor, někdejší nejlepší střelec Cambridge.

Po konci v Británii začal Renard cestovat, chvíli trénoval ve Vietnamu, pak zpátky doma ve Francii. Opravdový průlom ale přišel po jeho trenérském přestupu do reprezentace Zambie, se kterou vyhrál Africký pohár národů. Poté se mu to povedlo zopakovat ještě s Pobřežím slonoviny a zapsal se tím do fotbalové historie.

"Pamatuju si první rozhovor v Zambii, kdy se mě zeptali, jak může kondiční trenér koučovat národní tým. To mě zdravě naštvalo a řekl jsem si, že jim ukážu, co umím," prohlásil Renard.

A povedlo se mu to skvěle. Poté ještě pomohl Maroku na mistrovství světa v Rusku a k výběru Saúdské Arábie se už připojil s výplatní páskou, která se podle odhadů médií řadí mezi deset nejštědřejších, co se národních trenérů týče. Vydělat by si měl až 1,1 milionu liber ročně, tedy přes třicet milionů korun.

A investice se vyplatila. Renardova ofsajdová past dráždila v úterý Messiho a spol. tak dlouho, až z toho byla senzační porážka Argentiny a nejspíš největší překvapení celého světového šampionátu.

"Máme bláznivého trenéra. O poločase nám promluvil do duše takovým způsobem, že jsme chtěli jíst trávu," popsal záložník Saúdské Arábie Abdulelah Al-Malki.

Plamenné proslovy k hráčům nejsou u Renarda žádnou ojedinělou věcí a okamžitě na sociálních sítích začala kolovat videa z kabiny, kde se Francouz snaží svěřence namotivovat.

"O přestávce jsem nebyl spokojený, neměli jsme dostatečný tlak a odhodlání. Když hrajete na mistrovství světa, musíte do toho dát všechno. Řekl jsem hráčům, že ať si klidně vezmou telefon a udělají si s Messim fotku, hlavně když vylezou před obrannou linii a dostoupí ho. Nesmí mu dát prostor s míčem," popsal trenér zelenobílých, o čem v kabině mluvil.

Saúdská Arábie by si v případě druhého vítězství zajistila účast v osmifinále. "Dosáhli jsme historické výhry, ale musíme se dívat dopředu. Proti Polsku to ale v sobotu bude další nesmírně těžké utkání," upozornil Renard.

Hervé Renard v kabině o poločase: