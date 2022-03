Schickův start v baráži o MS je nadále nejistý, zatím ještě ani netrénuje s týmem

Český fotbalista Leverkusenu Patrik Schick po zranění lýtka ještě ani jednou netrénoval s týmem. Podle kouče Bayeru Gerarda Seoaneho zatím nepřichází v úvahu start reprezentačního útočníka v nedělním zápase německé ligy ve Wolfsburgu. Tím se rovněž snižuje šance, že Schick nastoupí proti Švédsku ve čtvrtečním semifinále play-off o postup na mistrovství světa.

Schick utrpěl 18. února v ligovém utkání v Mohuči trhlinu v levém lýtkovém svalu a od té doby nehraje. Začátkem minulého týdne nadějné vyšetření sonografie neukázalo ani náznak ruptury v lýtku a lékaři dali šestadvacetiletému kanonýrovi zelenou k návratu na hřiště.

Trenér národního týmu Jaroslav Šilhavý na úterní tiskové konferenci uvedl, že věří, že klíčový reprezentant Schick po zranění bude k dispozici pro semifinále baráže ve Švédsku a případné finále v Polsku.

Poslední zprávy z Leverkusenu však příliš optimistické nejsou. "Patrik je v rehabilitačním tréninku a ještě neabsolvoval žádný trénink s týmem. Stresy v individuálním tréninku jsou jiné než ty v týmovém. Pro Wolfsburg zatím nepřichází v úvahu," řekl Seoane na tiskové konferenci.

Druhý nejlepší střelec této bundesligové sezony chyběl ve čtvrteční odvetě osmifinále Evropské ligy proti Bergamu a zřejmě vynechá i duel s Wolfsburgem. V médiích se objevila spekulace, že pokud Schick nenaskočí ani do jednoho z těchto dvou soutěžních zápasů, Leverkusen ho na reprezentační sraz nepustí. Takovou dohodu však vyloučil Šilhavý.

"Nemluvil jsem s nikým, že by tohle byla podmínka, taky jsem to četl v médiích. Dovedu si představit, že když hráč nemůže nastoupit v neděli a v pondělí je sraz, asi by se spojili lékaři. Mám z toho dobrý pocit. Patrik je natěšený a věří, že bude k dispozici," uvedl šedesátiletý kouč v úterý.