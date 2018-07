Lidé nás začali milovat, řekl pyšný trenér vyřazených Rusů. Putin fandil a telefonoval

před 1 hodinou

Fjodor Smolov poté, co neproměnil penaltu. | Foto: ČTK

Rusko po čtvrtfinálovém vyřazení smutní, ale zároveň je na své fotbalisty pyšné.

Soči - Jako 70. tým podle žebříčku FIFA vstupovali ruští fotbalisté do domácího mistrovství světa v roli outsiderů. Postoupili však do play off, kde zaskočili Španělsko. Rázem dosáhli na největší úspěch ve své historii.

O pokračování pohádkové jízdy bojovali v sobotu proti Chorvatsku, ale marně. V závěru prodloužení sice vyrovnali na 2:2, ale druhý penaltový rozstřel za sebou nezvládli.

"Uspěli jsme, ale myslím, že je čas se posunout dopředu. Věřím, že nám postupem turnaje začali lidé věřit a také nás milovat," řekl trenér sborné Stanislav Čerčesov. "Vydali jsme se na maximum. Možná jsme mohli dojít dál, ale děkuji všem hráčům, kteří nastoupili dnes i v jiných zápasech. Byli odvážní, štěstí tentokrát bylo proti nám."

V penaltách neuspěl hned první exekutor Fjodor Smolov a později také Mário Fernandes. Jelikož v chorvatském mužstvu selhal jediný smolař, stadion v Soči se z převážné části ponořil do smutku.

"Ale myslím, že je podstatné, jak jsme vypadli. Je snadnější končit, když cítíte pýchu," prohlásil Čerčesov. "Pochopitelně nás to mrzí, ale ukázali jsme, co v nás je."

Dramatické čtvrtfinálové utkání prožíval i ruský prezident Vladimir Putin. "Během dne i po zápase mi volal," prozradil Čerčesov. "Gratuloval mi k povedenému vystoupení. My jsme mu řekli, že jsme zklamaní. On odpověděl, že bychom se měli dívat dopředu a dělat další pokroky."

"Utkání sledoval a fandil," řekl k Putinovi mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Dále prohlásil: "Prohráli jsme ve férovém a skvělém duelu. Naši fotbalisté jsou stále hrdinové. Na hřišti bojovali do posledního dechu, jsme pyšní."

Veterán Ignaševič končí Rekordman v počtu startů za ruskou reprezentaci Sergej Ignaševič ukončil kariéru. Osmatřicetiletý obránce CSKA Moskva ohlásil odchod z profesionálního fotbalu po sobotním čtvrtfinále mistrovství světa s Chorvatskem. Nyní se chce věnovat trenérské profesi.

Přestože Rusové vstupovali do utkání v pozici mírného outsidera, skórovali zásluhou Denise Čeryševa jako první. Chorvati později skóre otočili, ale na konci prodloužení je zmrazil vyrovnávací gól.

"Gratuluji trenéru Čerčesovovi a jeho hráčům, kteří tvrdě bojovali," ocenil soupeře kouč vítězů Zlatko Dalič. "Nebyl to nádherný zápas, byla to bitva. Rusové hrají dlouhé balony na Dzjubu, který je sklepává dalším hráčům. Jsou velmi bojovní, konsolidovaní, naběhali toho nejvíce z týmů na šampionátu. To vypovídá o jejich kompaktnosti."

Poražené fotbalisty velebil rovněž domácí tisk. "Rusko umí hrát fotbal. Sborná, jsme na tebe pyšní," zdůraznil deník Sport-Express na adresu týmu, kterému se fanoušci před turnajem posmívali. "Kdy ještě bude mít Rusko reálnou šanci hrát v semifinále mistrovství světa?" zeptal se komentátor a dodal: "Nejpravděpodobněji na dalším 'domácím' šampionátu, kterého se ale nejspíš nikdo z nás nedožije."

Chorvatsko nyní vyhlíží středeční semifinále proti Anglii.