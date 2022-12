Parodie na sudího. Anglii srazila jeho zmatená mysl, tvrdí expert, který ho zná

Hrdá na výkony Three Lions a rozzuřená z výkonu rozhodčího. V takovém rozpoložení uzavřela světový šampionát v Kataru fotbalová Anglie. Svěřenci Garetha Southgatea vypadli ve čtvrtfinále s Francií a výraznou stopu na dosavadním největším šlágru mistrovství zanechal brazilský sudí Wilton Sampaio.

"Tenhle rozhodčí je totální noční můra. Je to vtip, parodie. Neříkám, že může za vyřazení Anglie, lidé budou říkat, že jsou to výmluvy. Byl ale hodně špatný, to je fakt," čílil se Gary Neville po anglickém vyřazení.

Sampaio schytal kritiku zejména za uznaný první gól Francouzů. Mladý záložník Realu Madrid Aurélien Tchouameni ho z dálky vsítil nedlouho poté, co hlavní arbitr přehlédl faul na Bukaya Saku. Talentovanému křídelníkovi Arsenalu zřejmě uškodilo, že se souboj snažil ustát.

I když Anglie v utkání kopala dvě penalty, z nichž kapitán Harry Kane jednou trefil a podruhé přestřelil, zlobili se Angličané kvůli celé řadě dalších sporných momentů.

Například zákrok nejistého stopera Dayota Upamecana na unikajícího Kanea se sice nejspíš odehrál mimo pokutové území, gesta rozhodčího, který naznačoval, že Francouz zasáhl míč, však rovněž doháněla anglické fanoušky i hráče k zuřivosti.

Vztek Angličanů zvýraznilo i pondělní rozhodnutí rozhodcovské asociace, které Brazilce Sampaia ponechalo v turnaji. Zatímco elitní britský sudí Michael Oliver už si v Kataru nezapíská, Sampaio má stále naději, že bude rozhodovat světové finále.

Ve čtvrtfinále přitom podal až zarážejícím způsobem nekonzistentní výkon. Jestliže v první půli nechal volný průběh a nepískal skoro nic, ve druhé utáhl šrouby a byl mnohem úzkostlivější.

Skoro jako by byl o přestávce na svůj podivný metr upozorněn nadřízenými, spekulují na ostrovech.

"Každý může mít špatný zápas. Hráči i rozhodčí. Ale já si myslím, že on prostě neměl úroveň na to, aby pískal takto důležitý zápas," hlesl po zápase záložník Jude Bellingham. "Nedal nám vůbec nic," dodal stoper Harry Maguire.

Zajímavý vhled do problematického rozhodování Sampaia mezitím nabídl Tim Vickery, expert stanice BBC na jihoamerický fotbal, který žije v Brazílii a sudího dobře zná.

"Když píská doma, všechno je faul. Tak se v Brazílii rozhoduje. Tady pochopil, že se má chovat jinak, a tak zkoušel nechat duelu volnější průběh. Nakonec se do toho zamotal, měl úplně zmatenou mysl. Jako by už nerozeznal, co je faul a co není," pustil se Vickery do Sampaia.

Podle něj hovoří sám za sebe fakt, že je sudí po víkendu tvrdě kritizován i doma v Brazílii.

"Brazilská televize to teď hodně řeší. Bývalí rozhodčí se tam obvykle zdráhají útočit na svůj vlastní druh, ale Sampaio dostává hodně do těla," dodal Vickery.

Anglie emotivně prožívá další velkou křivdu. Na ostrovech ji řadí k předchozím "neslavným" momentům, například k červené kartě Davida Beckhama v osmifinále MS 1998 proti Argentině nebo k skandálně neuznanému gólu Franka Lamparda na jihafrickém mundialu 2010.