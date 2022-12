Nikdy bych se neotočil k zemi zády. Můj největší sen skončil, napsal zdrcený Ronaldo

Zástupci pražského ANO v neděli předložili koalici Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) programové body, za kterých by tolerovali dočasnou menšinovou radu hlavního města. Mezi nimi je například aktivní řešení energetické krize nebo fungování města. Svá rozhodnutí si strany vzájemně sdělí v úterý. Novinářům to dnes řekli vyjednavači Spolu a ANO. Volby v Praze vyhrálo Spolu před druhým ANO a třetími Piráty. Magistrát je jediným místem, kde zatím koalice nevznikla, ve všech městských částech Prahy a obcích v zemi jsou již domluveny.

"Přicházíme s tolerancí menšinové rady do konce února (2023), aby to splnilo dva základní cíle. A to, aby tři měsíce po volbách už vládli politici, kteří vzešli z těchto voleb," řekl poslanec a předseda pražských zastupitelů ANO Patrik Nacher. Druhým cílem je podle něj vytvořit časový prostor pro jednání o koalici, protože to, že se neustále přerušuje ustavující zastupitelstvo na tři týdny, nevede k žádným výsledkům jednání.

Vyjednavači ANO předložili 15 programových bodů, jimiž by se podle nich musela menšinová rada zabývat. Mezi nimi jsou např. dorovnání nákladů na energie pro školy, kapacita středních škol, dokončení auditů některých městských firem nebo změna pravidel přidělování městských bytů.