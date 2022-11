Ozbrojenci mu unesli sestru, ze hřiště zdrhal před policií. Teď je první hvězdou MS

Ten příběh by možná vydal i na film. V dětství zažil tu nejkrutější chudobu. Když pak hrál Enner Valencia v nejprestižnější fotbalové lize světa, naháněla ho naopak policie kvůli nesplácení alimentů. Před dvěma lety zase čelil výhrůžkám ozbrojenců, kteří mu do džungle unesli sestru. Teď je útočník Fenerbahce první hvězdou právě zahájeného mistrovství světa v Kataru.

V zahajovacím duelu proti domácímu celku dal gól, který mu neuznali, pak vybojoval penaltu, sám ji i proměnil, a přece jen si tak připsal úvodní trefu šampionátu, a ještě před přestávkou přidal druhou. Valencia dovedl Ekvádor k vítězství 2:0, a korunoval tak svůj pozoruhodný příběh.

První balon mu táta ušil z látky a kusů hadrů. Malý Enner se mu za to odměňoval pomocí v chlívku, kde dojil krávy, a mléko pak prodával na ulici, aby si za utržené peníze mohla jeho mnohačetná rodina koupit jídlo. Takhle vyrůstal do 15 let, než mu fotbal změnil život.

"Nikdy by mě nenapadlo, že budu profesionálním fotbalistou. Vždycky jsem si prostě jen hrál s míčem a předháněl se s klukama u nás na vesnici. Pak si mě ale všiml šéf klubu Caribe Junior v Lago Agrio a přemluvil mě, abych za ně šel hrát," vzpomínal Valencia pro britský list Evening Standard.

Šikovnosti mladého útočníka si brzy všimli v Mexiku, kde odehrál jednu sezonu, než ho tam ulovil anglický West Ham. Odtud pak hostoval i v Evertonu. Tři roky hrál v nejprestižnější fotbalové lize světa a zajistil si pohádkové výdělky.

O to bizarněji působila scéna z roku 2016, která obletěla svět. Ekvádorská reprezentace hrála doma kvalifikační duel o mistrovství světa proti Chile. Valencia jako hvězda Premier League nechyběl v sestavě.

Na veřejnost tehdy prosákla informace, že sedmadvacetiletý forvard dluží bývalé manželce 17 tisíc dolarů na alimentech, které měl platit na pětiletou dceru.

Policie ho kvůli tomu chtěla zadržet už před zápasem, ale Valencia se strážníkům schoval už u týmového autobusu. Další díl policejní honičky se odehrál během zápasu. Strážci zákona na fotbalistu číhali u hřiště.

Valencia se deset minut před koncem utkání zhroutil na trávník s tím, že má problémy s malátností patrně kvůli výškové nemoci. Ze hřiště ho odvezl vozík s nosítky a s kyslíkovou maskou na obličeji.

Několik policistů se pak rozběhlo za zdravotníky, ale marně. Valencia zmizel v útrobách stadionu a následně ho sanitka odvezla do nemocnice na vyšetření.

De Ripley. Enner Valencia salió en camilla, casi lo arrestan y lo llevaron con prisa a la ambulancia y así salió del estadio. Que cosas. pic.twitter.com/I7VnAWYLC3 — Andrés Muñoz Araneda (@andresmunoza) October 6, 2016

"Je politováníhodné, že někteří policisté nespolupracovali při jeho zadržení, na které byl vydán soudní příkaz. Jak je možné, že fotbalista, který vydělává tolik peněz, není schopný platit na své dítě? Alespoň to vidí celý Ekvádor," rýpl si poté právník hráčovy bývalé ženy Paul Marín.

Útočník Ekvádoru byl nakonec v pořádku, a než se k němu policie znovu dostala, stihli právníci obou stran situaci vyřešit a soudní příkaz stáhnout.

Aby těch dramat v jeho životě nebylo málo, před dvěma lety se karta obrátila. Z Valencii se stala oběť.

Související Katar krátce před startem fotbalového šampionátu zakázal prodej piva u stadionů

Do ekvádorského domu jeho rodiny vtrhlo asi 15 ozbrojených mužů. Původně prý hledali otce Ennera Valencii, ale protože zrovna nebyl doma, spokojili se s jeho sestrou Erci, kterou násilím unesli.

Skupina zločinců pak požadovala po fotbalistově rodině výkupné milion a půl liber. Trvalo deset dní, než se policii podařilo únosce vypátrat a uprostřed džungle našli i zdravou, i když vystrašenou Erci.

"Neexistují slova, která by popsala, jak se teď cítím, je to nejšťastnější den mého života," vzkázal poté médiím Valencia.

Teď je třiatřicetiletý kanonýr největší hvězdou ekvádorského výběru na katarském šampionátu. Proti domácí reprezentaci to hned potvrdil.