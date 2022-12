Neymar si líže rány po vyřazení. Takovou psychickou bolest prý v životě nezažil

Brazilský fotbalista Neymar na Instagramu přiznal, že je po pátečním penaltovém vyřazení ve čtvrtfinále mistrovství světa proti Chorvatsku "psychicky zničený". Porážku s obhájci stříbra označil za nejtěžší v kariéře.

"Kanárci" s Chorvatskem v normální hrací době remizovali bez branek a v prodloužení je poslal do vedení Neymar. Jihoameričané však vedení neudrželi a poté neuspěli v penaltovém rozstřelu.

"Jsem psychicky zničený. Rozhodně je to porážka, která mě bolí nejvíc. Deset minut po konci zápasu jsem byl ochromený. Potom jsem se rozbrečel a nemohl jsem přestat. Bohužel to bude ještě hodně dlouho bolet," napsal Neymar.

"Bojovali jsme až do konce. Jsem hrdý na své spoluhráče, nechybělo nám nasazení a obětavost. Tenhle tým si to zasloužil, my jsme si to zasloužili, Brazílie si to zasloužila… Bůh tomu ale tak nechtěl," uvedl hráč Paris St. Germain.

Bezprostředně po utkání prohlásil, že není jisté, zda bude v národním týmu pokračovat. Třicetiletý útočník proti Chorvatům 77. gólem za brazilskou reprezentaci vyrovnal 51 let starý rekord legendárního Pelého.