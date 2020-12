Nemusíme se nikoho bát, tvrdí po losu "české" skupiny trenér nejlepšího týmu světa

Trenér fotbalistů Belgie Roberto Martínez byl s losem kvalifikace na mistrovství světa 2022 spokojený. Kouč aktuálně nejlepšího týmu v žebříčku FIFA nemá z žádného soupeře obavy. Týmy z České republiky a Walesu označil za srovnatelně silné s řadou nadějných mladíků, další účastníci skupiny E Bělorusko a Estonsko jsou podle něj mužstva, která mohou překvapit.

"Nemyslím si, že by proti nám stál nějaký protivník, kterého bychom se měli bát. Z losování nejsem zklamaný. Každý ze čtyř soupeřů má své vlastní silné stránky. V nadcházejících měsících nás čeká spousta zápasů a já doufám, že snad s fanoušky na tribunách," řekl španělský trenér serveru nieuwsblad.be.

Martínez, který na posledním světovém šampionátu v Rusku dovedl Belgičany ke třetí příčce, se s českou reprezentací potkal v červnu 2017 v přípravném zápase v Bruselu, který "Rudí ďáblové" vyhráli 2:1. Michael Krmenčík tehdy ve 29. minutě odpověděl na zásah Michyho Batshuayie, po přestávce ale vstřelil vítězný gól Marouane Fellaini. Podle trenéra Belgie se ale Češi od té doby herně zlepšili.

"Česká republika je jako tým srovnatelná s Walesem, spoléhá také na nové talenty. V Lize národů postoupila mezi elitu, její hráči se prosazují v Premier League. Na zápasy s ní už se těším. Ale podcenit se nesmí ani Bělorusové a Estonci, mohou kohokoli zaskočit," konstatoval Martínez.

Ještě víc ale vyhlíží duely s Velšany, protože jako hráč i trenér dříve působil v Premier League ve Swansea. "Mám mnoho šťastných vzpomínek na svá léta ve Swansea. Budou to pro mě zajímavé duely, Wales má velmi silný tým," řekl Martínez. "Trenér Ryan Giggs pracuje s několika nadějnými chlapci. Máme jim navíc co vracet," připomněl trenér Belgie poslední vzájemné měření ve čtvrtfinále mistrovství Evropy 2016, které Velšané vyhráli 3:1.

Wales se kvalifikoval na světový šampionát jedinkrát, v roce 1958. Podle asistenta trenéra Giggse Roba Pageho je nyní opět správná doba pomýšlet na účast na šampionátu.

"V posledních zápasech a v posledních letech jsme ukázali, že se náš tým vyvíjí a zlepšuje. Fotbal ve Walesu jde nahoru, takže do všech zápasů můžeme jít se sebevědomím. Očekávání od fanoušků jsou tentokrát mnohem vyšší po postupu do elitní divize Ligy národů," uvedl Page na stránkách fifa.com.

"Myslím, že jsme nedostali špatnou skupinu. Samozřejmě Belgie je favoritem, ale naposledy na Euru 2016 jsme ji porazili a čtyři zápasy v řadě s ní neprohráli. Česká republika je také v dobré formě, vyhrála skupinu Ligy národů, kvalifikovala se na mistrovství Evropy. Celkově můžeme být se skupinou spokojeni, i když všichni víme, že to budou náročné zápasy," podotkl asistent velšského trenéra.

Velšané stejně jako Belgičané a Češi vyhráli skupinu Ligy národů, což jim v případě, že ve skupině skončí třetí, dává velkou naději na postup do baráže o MS.

"S touto možností potenciální cesty do baráže počítáme, je to pro nás další bonus do budoucna a může to z nás mírně snížit tlak. Chceme se ale poprat o vítězství ve skupině a tím i o přímý postup na šampionát," dodal Page.