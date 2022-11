Portugalsko vstoupilo do světového šampionátu vítězstvím, nicméně to se vůbec nerodilo lehce. Na úvodní branku se totiž čekalo až do 65. minuty a ačkoliv Portugalci následně vedli už 3:1, nakonec se o výhru museli strachovat. Po snížení ghanského útočníka Bukariho si totiž slabší chvilku v samotném závěru vybral portugalský gólman, kterému míč uzmul Williams. Před zakončením do prázdné brány však Ghaňan podklouzl. I díky Ronaldovi tak portugalští fotbalisté slavili tři body.