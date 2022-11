Před následky silné bouře, která do částí amerického státu New York přinesla až 180 centimetrů sněhu, zachránily pohotovostní složky kolem 280 lidí. Informovala o tom guvernérka státu New York Kathy Hochulová. Nejméně dva lidé přišli o život.

Bouře podle úřadů přispěla k 88 dopravním nehodám, což je však podle Hochulové méně než při podobných událostech v minulosti. Za důvod považuje to, že lidé ve velké míře uposlechli varování před cestami autem.

V nejpostiženějších částech téměř 20milionového státu na severovýchodním pobřeží USA vyhlásila guvernérka stav nouze. Federální úřady vyzvala, aby učinily totéž, což by jejímu státu umožnilo dostat pomoc od Federální agentury pro řešení krizových situací.