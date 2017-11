Fotbalová špionáž? Australané prý dronem špehovali Honduras

před 1 hodinou

Trenér fotbalové reprezentace Hondurasu Jorge Luis Pinto obvinil Austrálii ze špionáže před prvním duelem baráže o postup na mistrovství světa. Australané podle něho pomocí dronu natáčeli trénink jeho týmu na úvodní zápas, který v San Pedro Sula skončil bezbrankovou remízou."Myslím, že je to pro tak vyspělou zemi ostuda," prohlásil Pinto, jenž původně tvrdil, že taktické detaily prozradili australským soupeřům novináři. "Nehrajme si na nevinné, je to špionáž," dodal nyní s odkazem na dron.Zástupci australské fotbalové federace popřeli, že by se o něco podobného pokoušeli. Odvetné utkání je na programu ve středu v Sydney.

