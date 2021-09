Dopadne jako Kúdela? Angličané tvrdí, že Polák Glik rasisticky urážel Walkera

Další zápas anglických fotbalistů v kvalifikaci mistrovství světa má "rasistickou" dohru. Angličané si po středečním utkání s Polskem ve Varšavě stěžovali, že obránce Kamil Glik rasisticky urážel Kylea Walkera. Polský hráč obvinění odmítá.

Podle britských médií se událostmi zabývá mezinárodní federace FIFA, která bude řešit i rasistické projevy maďarských fanoušků v kvalifikačním utkání Anglie v Budapešti z minulého týdne.

Hráči obou týmů se začali dohadovat a postrkovat v závěru prvního poločasu za bezbrankového stavu. Glik a anglický obránce Harry Maguire dostali za svou roli v rozmíšce každý žlutou kartu.

O přestávce podle listu The Guardian zástupci anglického týmu nahlásili čtvrtému rozhodčímu, že polský fotbalista rasisticky urážel Walkera. Po konzultaci s delegátem zápas po pauze pokračoval a skončil remízou 1:1, když v nastaveném čase vyrovnal domácí Damian Szymański.

"Lidé z anglické asociace říkali, že tam byly rasistické poznámky, ale Glik uvedl, že to není žádná pravda. Znám ty hráče a vím, že by to neudělali. Rozhodně ta obvinění odmítáme," uvedl vedoucí polského týmu Jakub Kwiatkowski.

Glik podle svých slov po strkanici nabízel Walkerovi k podání ruku, ale obránce Manchesteru City ji odmítl. "Trochu jsme se tam handrkovali, nic víc," řekl hráč italského Beneventa.

Případ připomíná kauzu slávistického obránce Ondřeje Kúdely. Toho UEFA potrestala zákazem startu na deset zápasů, přestože mu údajná rasistická urážka Glena Kamary z Glasgow Rangers během jarního utkání Evropské ligy nebyla prokázána.

Obránce tím přišel nejen o start na mistrovství Evropy, ale i o účast v klíčových duelech předkol evropských pohárů.