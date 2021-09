Uhrin: Slavii poslaly do Konferenční ligy průměrné týmy. Sparta přes Rangers postoupí

Do závěrečných předkol v evropských pohárových soutěžích vstoupila čtyři česká fotbalová mužstva, pouze Sparta si zajistila účast v základní skupině Evropské ligy a Slavia i Jablonec se musí spokojit s účastí v nově vzniklé Konferenční lize. „Pražská S čekají kvalitní soupeři, ale věřím, že se do jarního play off probojují,“ říká bývalý trenér české reprezentace Dušan Uhrin starší.

Cestu do Evropské ligy našla jen Sparta. Jak se vám líbila?

Je velice důležité, že se jí podařilo přejít přes Rapid Vídeň, který pořád řadím mezi kvalitní evropské týmy. Potvrdila, že v klubu je správná atmosféra, což se projevuje i v dobrých výkonech mužstva. Především se zlepšila její obranná činnost, kde na sebe upozorňuje Panák, který byl téměř dva roky zraněný.

V čem vidíte ještě rezervy?

Byl by potřeba ještě jeden kvalitní obránce. Je obrovská škoda, že se dlouhodobě zranil Dán Höjer, který se ukazoval jako skutečná posila. Před několika dny získala Sparta na hostování slovenského Haraslína, údajně zadáka, takže třeba on zapadne do základní sestavy. V záložní řadě by byl pořád platným hráčem zraněný Dočkal, stejně jako Krejčí mladší. V ofenzivní činnosti, ve které se úspěšně zabydluje Pešek, by pak měl mít stálé místo na levé straně jako „podhroťák“ Hložek, kde by mohl uplatnit všechny své přednosti.

Když už jsme u Hložka - myslíte si, že už nastal čas jeho odchodu do zahraničí?

Jednoznačně tvrdím, že dva až tři roky by měl sbírat potřebné zkušenosti na mezinárodní scéně ve Spartě i v národním mužstvu, a ne riskovat, že v některém zahraničním klubu bude sedět na lavičce náhradníků.

V čem vidíte hlavní příčiny sešupu Slavie až do Konferenční ligy?

Především to byla velká a často zbytečná hráčská rotace, bylo tam až příliš mnoho nevynucených změn v sestavách k jednotlivým utkáním, takže logicky vázla potřebná spolupráce. Lepší výkony se čekaly od klíčových hráčů mužstva. A pak v celé Slavii vládl přehnaný optimismus, už se viděla v Lize mistrů. Průměrné celky Ferencvárose či Legie Varšava neměly být velkými překážkami.

Jablonec překvapil výhrami 5:1 a 3:0 nad Žilinou. Je opravdu tak velký rozdíl mezi předními českými a slovenskými týmy?

Určitě ne. Jablonci se podařilo něco zcela výjimečného. Nad očekávání mu vyšlo utkání doma a plný chuti i zodpovědnosti skvěle zvládl i odvetu na nepříjemné umělé trávě v Žilině. Celý klub si byl velice dobře vědom mimořádné sportovní a ekonomické důležitosti postupu do Konferenční ligy. Bonus ve výši 75 milionů korun se stal zaslouženou odměnou za perfektní přístup k oběma zápasům.

Plzeň tohoto cíle nedosáhla, ačkoliv do Sofie odlétala s dvoubrankovým náskokem. Může toto vyřazení z evropské scény mít vliv na další činnost tohoto klubu?

Po domácím vítězství 2:0 došlo asi k určitému sebeuspokojení, které bylo potrestáno. Po šťastném postupu přes téměř neznámý velšský klub Západočeši museli skousnout těžký úder v podobě třetího gólu až těsně před koncem prodloužení. Měli tedy smůlu, ale v Sofii nepodali výkon, za který by mohli být chváleni. Plzeň je už třetí rok bez evropských pohárů, což má nepříjemný vliv na celkovou atmosféru v klubu a může se to podepsat i na jejích výkonech v lize.

V jakém světle vidíte šance českých týmů v základních skupinách?

Začnu Jabloncem. Svého hlavního cíle dosáhl a teď už pro něj bude úspěchem každá remíza. Pokud jde o Spartu, tak jednoznačným favoritem skupiny je Lyon. Francouzský fotbal je přece jen o něco dál, což Sparta pocítila loni v utkáních s Lille a letos ve dvou střetnutích s Monakem. Skotské Rangers loni vyřadila Slavia a mělo by se to podařit i Letenským. Bude však potřeba celých 90 minut nadstandardní výkon všech hráčů. Zvláště v Glasgow čeká sparťany pekelné prostředí. Kvalitu Bröndby nám prozradí hned ve čtvrtek 16. září první zápas v Kodani. Myslím si, že druhá a v nejhorším případě třetí příčka by měla být dosažitelná.

A podaří se Slavii napravit reputaci?

Nemá lehkou skupinu, Feyenoord i Union Berlín jsou zkušená mužstva z renomovaných domácích soutěží. Podceňovat nelze ani Maccabi Haifa, kde jsem mimochodem před dvaceti lety rok působil. Zvláště v domácím prostředí umí být hodně dobrá. Přesto si myslím, že Slavia by měla potvrdit dobré jméno své i celého českého fotbalu a do další fáze postoupit z prvního místa.