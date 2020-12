Los k nám byl milosrdný, jsou přesvědčeni čeští reprezentanti

Čeští fotbalisté jsou s losem kvalifikace o postup na mistrovství světa v roce 2022 spokojeni. Reprezentanti uvítali, že dostali atraktivní soupeře a že zároveň mají dobrou šanci minimálně na druhé místo, které znamená účast v play off. V pětičlenné skupině E se český celek utká s lídrem žebříčku FIFA Belgií, Walesem, Běloruskem a Estonskem.

"Raději bych byl v šestičlenné skupině, protože takhle nás čekají dva přípravné zápasy. Ale z týmů, proti kterým budeme hrát, mám radost. Věřím, že máme šanci uspět," řekl v nahrávce pro média od FAČR český záložník Tomáš Souček.

"Já osobně jsem spokojený, vidím to jako dobrý los. Věřím, že v mančaftu máme sílu na to, abychom o první nebo druhé místo zabojovali. Wales, Bělorusko a Estonsko jsou soupeři, se kterými musíme vyhrávat, když chceme postoupit na mistrovství světa," doplnil další středopolař Vladimír Darida.

Reprezentanti se shodli, že Belgie je coby bronzový medailista z předloňského mistrovství světa jednoznačným favoritem skupiny. "Belgie teď má tým velmi silný, našlápnutý, vyrostla jim skvělá generace. I žebříčkově jsou na to momentálně nejlépe. Takže favorit skupiny je jasný," poznamenal brankář Tomáš Vaclík.

Jeho spoluhráči věří, že i Belgii by mohli zaskočit. "Myslím si, že i s Belgií můžeme doma něco uhrát. Venku to bude hodně těžké, mají teď zlatou generaci. Ale je to dobrá skupina, líbí se mi," uvedl český záložník Jakub Jankto. "Belgie je favoritem, vybavuji si tři roky staré vzájemné utkání. Sice jsme prohráli, ale byla to vyrovnaná partie," připomněl Souček těsnou porážku 1:2 z posledního vzájemného duelu v rámci přípravy v Bruselu.

Z druhého koše reprezentanti dostali Wales a těšit se mohou na souboje s hvězdným křídelníkem Garethem Baleem, který se na podzim vrátil na hostování do Tottenhamu. "Wales je velice atraktivní, i třeba kvůli Garethu Baleovi, který se určitě po návratu do Tottenhamu dostane zpět do formy a bude mít víc herního času i pohody," poznamenal Vaclík. "Jsem si jistý, že náš současný tým na Wales má," dodal Souček.

S Walesem, Běloruskem ani Estonskem se současná generace hráčů v reprezentaci ještě neutkala. "Kromě přípravného utkání v Belgii jsem ještě neměl s žádným z těch týmů možnost v nároďáku hrát. Takže jsem na to zvědavý, těším se na to. Věřím, že se na to dobře připravíme, že v březnu dobře kvalifikaci odstartuje a po Euru to dotáhneme do zdárného konce," uvedl Vaclík.

"Bělorusko a Estonsko samozřejmě také mají kvalitu, ale věřím, že se dobře připravíme a skupina dopadne tak, jak si všichni přejeme," doplnil Souček.