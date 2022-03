Budu muset spoustu věcí přehodnotit. Messi řeší svou budoucnost po MS

Hvězdný argentinský fotbalista Lionel Messi připustil, že po podzimním mistrovství světa v Kataru bude přemýšlet o své budoucnosti.

Sedminásobného vítěze Zlatého míče, kterému bude v červnu 35 let, čeká pátý světový šampionát. Argentinský trenér Lionel Scaloni uvedl, že by si fanoušci měli užívat Messiho výkonů, dokud mohou.

"Nevím, co budu dělat po mistrovství světa. Přemýšlím o tom, co bude dál. Po Kataru ale budu muset spoustu věcí přehodnotit," řekl Messi novinářům po kvalifikačním utkání s Venezuelou, v němž pomohl brankou k výhře 3:0. Argentina má již účast na finálovém turnaji jistou.

Reprezentační kapitán Messi odešel před sezonou po více než dvaceti letech z Barcelony a podepsal dvouletou smlouvu s Paris St. Germain. Jeho tým je sice v čele francouzské soutěže, v Lize mistrů ale vypadl už v osmifinále s Realem Madrid.

Messi vstřelil ve 159 zápasech v argentinské reprezentaci 81 branek a minulý rok získal s týmem svůj první triumf na Copě América. "Pokaždé, když se vrátím do Argentiny, jsem za to všechno vděčný. Doufejme, že nám to dál půjde co nejlépe. Po mistrovství světa se ale určitě hodně věcí změní," řekl Messi.

Na jeho slova reagoval trenér Scaloni, podle kterého by si fanoušci měli Messiho hry užívat, dokud mohou. "Nikdo neví, co se může v budoucnu stát. Takový je život, stárneme a je to normální. Proč si ale neužívat to dobré, co je tady a teď? Je zbytečné přemýšlet o tom, co bude po mistrovství světa," prohlásil Scaloni.