Benzemův start na MS je stále ve hře, spekulují ve Španělsku

Francouzský útočník Karim Benzema možná po zranění stehenního svalu přece jen stihne start na fotbalovém mistrovství světa.

Podle informací španělských médií by se měl držitel Zlatého míče už ve čtvrtek vrátit k tréninku a teoreticky by se poté mohl zapojit do turnaje. Šampionát v Kataru pokračuje do 18. prosince a obhájci titulu už mají jistý postup ze skupiny do vyřazovacích bojů.

Kanonýr Realu Madrid se zranil 19. listopadu při tréninku v dějišti MS a zprávy hovořily o natržení stehenního svalu. Francouzský tým už na jeho místo nikoho dodatečně nenominoval, Benzema tak stále figuruje na šestadvacetičlenné soupisce, a pokud bude fit, mohl by na turnaji nastoupit.

Zástupci francouzské reprezentace se zatím k informacím nevyjádřili. Mužstvo čeká ve středu závěrečný zápas ve skupině proti Tunisku, osmifinále je na programu 4. prosince.