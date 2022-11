Anglie v Kataru poklekne. Je nudná a bez plamenu, nejistotu budí umíněný trenér

V rozporuplné pozici vstoupí fotbalisté Anglie do mistrovství světa v Kataru. Proti perským lvům z Íránu budou sice Three Lions jasným favoritem, atmosférou v kolébce kopané ale zmítá nejistota. Kouč Gareth Southgate je pod velkým tlakem kritiky a pochybností, přestože dovedl Albion do semifinále minulého mundialu a do finále loňského Eura.

Jejich hráčský kádr má největší finanční hodnotu z celého pole dvaatřiceti účastníků MS. Jsou vicemistry Evropy a obhajují semifinále z Ruska 2018. Přesto Angličané před startem katarského dobrodružství žádný velký strach nenahánějí. Související Poutník Freeman i Hvězdné války. Katařané zaujali ceremoniálem, zápas se jim nepovedl 31 fotografií Poslední výkony týmu Garetha Southgatea zanechávají na hrdém fotbalovém národu bolestivé šrámy. Série šesti zápasů bez vítězství už je nejdelší od roku 1993. Angličané naposledy slavili v březnu, když zvládli přáteláky se Švýcarskem a Pobřežím slonoviny. V Lize národů pak ale naprosto vyhořeli v konkurenci Německa, Itálie a především Maďarska, od něhož utržili dvě porážky včetně ostudného wolverhamptonského masakru 0:4. Nejde však pouze o výsledky, možná ještě víc fanoušky rozčiluje Southgateova konzervativní umíněnost, prosakující do výběru sestavy i herního stylu. Nudní, svázaní, bez šťávy a energie - takové charakteristiky létají kolem ambiciózního výběru. Reprezentace je plná talentů, potenciálu a dalších nejvybranějších přísad, umíchaný Southgateův koktejl ale v posledních měsících chutná mdle. Víra ve vysmívaného stopera Kritika se valí i od slavných osobností. Podle Garyho Linekera je produkovaný defenzivní styl k uzoufání, podle Ria Ferdinanda únavný a bez plamenu. Pragmatik Southgate, který se musí obejít bez zraněných elitních krajních obránců Reece Jamese a Bena Chilwella, provokuje fanoušky lpěním na svých "oblíbencích". Související Kdo je Kanibal a proč? A kam zmizel pohár? Vyzkoušejte si, co víte o MS ve fotbale Infografika Nejpropíranější kapitolou je bezpochyby sázka na vysmívaného stopera Harryho Maguirea, dráždí také nominace záložníka Kalvina Phillipse poté, co v dresu Manchesteru City neodehrál na podzim téměř nic. Jestli dostane vedle Declana Rice přednost před devatenáctiletým supertalentem Judem Bellinghamem, Southgate to pořádně schytá. Fanoušci vyznávající sázku na hráče s aktuální formou zase nevydýchají, pokud Maguire či Eric Dier nastoupí místo výborně hrajícího Bena Whitea z Arsenalu, když už v nominaci chybí podobně rozehraný Fikayo Tomori z AC Milán. "Nemyslíme si, že mladí stopeři udělali dost pro to, aby ty starší vyšoupli z nominace. Jsem přesvědčený o tom, že Harry Maguire je jeden z našich nejlepších středních obránců," odmítl nejasnosti kouč. Kane si oddechl a mluví o hladu Problémy má Albion i v ofenzivě. Mladíci zářící v klubech - Bukayo Saka, Phil Foden nebo Marcus Rashford - jsou v národním dresu poloviční. "Ofenzivní hráče trenér potlačuje. Sledovat to je stále obtížnější," prohlásil před časem Lineker. Navíc další hvězdy Mason Mount a Raheem Sterling se v Chelsea trápí. Související FIFA si libuje, katarský šampionát jí už teď přinesl o miliardu dolarů více Stálicí na hrotu je kapitán Harry Kane. I kolem elitního kanonýra, v Tottenhamu vytěžovaného tak, že už to ani víc nejde, ale bují obavy. Manažer Spurs Antonio Conte ostatně nedávno připustil, že je jeho klenot na trénincích často vyčerpaný. Sám střelec, který za sedm let v anglickém dresu nastřádal 75 zápasů a 51 gólů, krátce před startem šampionátu uklidňoval a burcoval. Nabral prý síly a společně s celým mančaftem zažehl silnou touhu po úspěchu. "Kdykoli se s týmem dostanete do nějaké špatné série výsledků, vždycky jste potom o něco hladovější. Chcete to otočit," citovala kapitána stanice Sky Sports. Lidé rychle zapomínají, říká Dier Stoper Dier zase hájil svého kouče. Kritiku označil za "bláznivou". "Lidé rychle zapomínají, to je prostě svět, ve kterém žijeme. Dostal Anglii do semifinále MS a finále Eura. Kritizovat ho po malé sérii nezdarů je bláznivé. Celá tahle debata je šílená," prohlásil obránce Tottenhamu. Související Pokrytci z Evropy nemají právo kritizovat pořádaní MS v Kataru, míní šéf FIFA Přisadil si i trenér Íránu, Portugalec Carlos Queiroz. "Nová generace, kterou Southgate připravil, je podle mého názoru nejlepším anglickým národním týmem od roku 1966," zmínil někdejší asistent Alexe Fergusona u Rudých ďáblů jediný zlatý anglický úspěch. Zdánlivě neatraktivní, na propracovanou taktiku zaměřený herní projev označil bezmála za silnou stránku. "Tenhle tým je velmi, velmi funkční, velmi praktický, velmi realistický," dodal obdivně. Angličané chtějí vyslat vzkaz Southgate za dílčí cíl nepřekvapivě označil postup ze skupiny, potvrdil, že v prvním duelu nevyužije nedoléčené Kylea Walkera a Jamese Maddisona a na tiskové konferenci mluvil o společenských konotacích. Související Osudy hvězd MS. Z Batistuty je farmář, ghanský kat Čechů rozjel hudební kariéru Přehled "Naše země se nachází ve složitém období, jsme v ekonomické recesi a život je pro mnoho našich lidí těžší. Chceme je potěšit. Naší výzvou je dát fanouškům nezapomenutelný turnaj," uvedl. Informoval také, že zápas s Íránem zahájí Angličané gestem proti rasismu a nerovnosti: pokleknutím. "Diskutovali jsme o tom a cítíme, že bychom měli. Je to něco, za čím si stojíme. Chceme vyslat silný vzkaz mladým lidem po celém světě, že inkluzivita je velmi důležitá," prohlásil dvaapadesátiletý trenér.