Anglický tisk píše o konci jednoho snu, v Chorvatsku se mluví o zázraku

Pohár pro mistry světa se do Anglie nevrátí, anglický tisk ale i přes porážku s Chorvatskem tým chválí.

Londýn - Prohra anglických fotbalistů s Chorvatskem v semifinále mistrovství světa v Rusku dominuje dnes prvním stránkám londýnských listů, které píší o zklamání a bolesti z prohry, ale zdůrazňují hrdost nad vystoupením anglických hráčů.

Konec snu, napsal na první straně deník The Guardian. Stejný titulek použily také The Times, které dodávají, že "Anglie má přes bolest z prohry na mistrovství hlavu vztyčenou".

Anglie měla historii ve svých rukách a první finále na mistrovství světa od roku 1966 na dohled. Ale nechala si to vše zase proklouznout mezi prsty a tak odjíždí se známým pocitem zoufalství a zklamání, uvedla na svém webu BBC.

Trenér Gareth Southgate a jeho hráči budou po právu vynášeni do nebes za to, jak se jim podařilo obnovit reputaci Británie, ale budou muset přemýšlet nad tím, jak se promrhala ohromná příležitost dostat se do finále, píše BBC.

Bulvár The Sun na první straně píše: Jedou domů…, ale každý z nich je hrdina. List oceňuje, že náš "utrápený národ" se spojil "díky jednomu zdvořilému Angličanovi - Southgateovi - a partě obyčejných moderních kluků".

"Ano, skončilo to v slzách. Ale přinesli nám hrdost a spojili celý národ," napsal Daily Mail. Pohár se nevrací domů, ale bylo to nádherné, dokud to trvalo, uvedl The Daily Telegraph v narážce na to, že Anglie je kolébkou fotbalu. "Hlavu vzhůru," doporučil anglickým hráčům deník.

Také Daily Mirror je přes prohru potěšen výkonem anglického týmu v Rusku. Podívejte, jak dlouhou cestu jsme ušli od prohry s Islandem v roce 2016, uvedl list.

The Guardian se stejně jako další listy zaměřuje hlavně na anglický tým a zklamání po prohře, ale uznává "odvahu Chorvatů, která jim pomohla se vzpamatovat poté, co prohrávali o gól". Chorvaté vyhráli všechny vyřazovací zápasy v nastavení a pokud nejsou na pokraji vyčerpání, je stále představitelné, že pohár se přestěhuje do země se čtyřmi miliony obyvatel, napsal deník.

Zázrak, jsou to hrdinové

Naopak Chorvatská média jsou z postupu fotbalové reprezentace do finále mistrovství světa v pochopitelné euforii. List Slobodna Dalmacija hovoří ve svém hlavním článku o zázraku, o úžasném, statečném a bojovném týmu, který dokázal nemožné a ani Angličané s tím nic nezmohli. Deníky často na svých internetových stránkách nemají žádné jiné zprávy jen z fotbalu a následných oslav.

"Nezačali jsme dobře. První poločas patřil Anglii, dostali jsme brzy gól, stejně jako proti Dánsku či Rusku. Ale pak jsme už dostali vše pod svou kontrolu," napsala Slobodna Dalmacija. A dodala, že zápas byl velmi náročný, takticky obtížný, druhá polovina a prodloužení ale už byly v režii Chorvatů.

"Zázrak, zázrak, zázrak, jsou to hrdinové," uzavřel list. Za největší hrdiny středeční fantastické výhry označil Maria Mandžukiče, autora vítězného gólu v prodloužení, Ivana Perišiče, který dal první gól, a obránce Šimeho Vrsaljka.

Deník Jutarnji list také píše o zázraku, zápisu do historie a o snu, který stále trvá. List 24sata věnuje jeden z článků oslavě, kterou uspořádali Chorvaté po příjezdu do hotelu. Spolu se zpěvákem Mladenem Grdovičem fotbalisté zpívali a tancovali na stolech. Videozáznam zveřejnil na svém instagramu i trenér chorvatského týmu Zlatko Dalič.

Chorvatská média také ve velkém přinášejí fotografie z jiných světových deníků, kde se Chorvaté dostali na titulní stránky a kde jsou opěvováni jako hrdinové.