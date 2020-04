Měsíc doma vykoupí měsíc dřiny. Kopání o zeď nestačí, říká kondiční kouč fotbalistů

Profesionální fotbalisté v Česku se v pondělí budou moci po skupinách znovu zapojit do společného tréninku.

Podle kondičního trenéra národního týmu Pavla Čvančary budou potřebovat asi čtyři týdny, aby se po více než měsíci v domácím individuálním režimu dostali do formy. Za velký problém považuje, že hráči kvůli pandemii nového koronaviru před návratem k soutěžním zápasům nebudou smět absolvovat přípravná utkání.

"Myslím, že tři týdny plnohodnotného tréninku jsou minimum. Ale pozor, sice začneme trénovat v menších skupinkách, ale to není plnohodnotný trénink, protože v něm budou chybět průpravné hry, kontakty, souboje a podobně. Takže to bude podle mého názoru otázka spíš čtyř týdnů," řekl Čvančara pro web FAČR.

"A taky je tu jeden mnohem větší problém - hráči už čtyři týdny nehráli zápas. Teď se nepočítá ani s přípravnými utkáními, takže je další zápas čeká třeba až v červnu. To je strašně dlouhá doba. Z hlediska fotbalu to může být znát, protože zápas je úplně něco jiného než trénink," podotkl Čvančara.

Hráči se po přerušení soutěží od poloviny března připravovali jen individuálně v domácích podmínkách, a přestože běhali a udržovali se různými cvičeními v kondici, mohli částečně ztratit sílu, výbušnost i cit pro míč.

"Domácí trénink každému něco dá, ale v optimální formě vás neudrží. Fotbal je totiž specifický - třeba zatížením, protože se v nepravidelných intervalech střídá různá intenzita nebo různě dlouhý odpočinek. Tohle doma napodobit nejde," poznamenal Čvančara.

"Zadruhé ta přestávka určitě poznamená míčové dovednosti jednotlivých hráčů. Ani tohle doma nenatrénujete. Můžete si doma přihrávat o zeď, ale to se týká jen jemné techniky. Potom na hřišti je to samozřejmě úplně jiné. A co se týče síly, ne všichni mají optimální podmínky. Ano, s vlastní vahou uděláte hodně, ale při individuálním tréninku zkrátka zatížení klesne, i když se snažíte sebevíc," doplnil Čvančara, který jako kondiční trenér působí i v Mladé Boleslavi.

Je mu jasné, že se hráči vrátí do tréninku v různém rozpoložení. "V jakém stavu se vrátí, se bude lišit hráč od hráče. Někdo je zodpovědný a připraví se velice dobře. Někdo asi přijde připravený malinko hůř, i když to neznamená, že by během vynucené přestávky netrénoval. Třeba prostě jen neměl takové podmínky," uvedl Čvančara.

Nemyslí si, že bude velkým problémem kratší letní pauza, která se dá očekávat kvůli prodloužení této sezony. "Teď byly čtyři týdny nucené pauzy. Pokud hráč bude mít plnohodnotný trénink s postupným a vhodným zatěžováním i regenerací, tak to zásadní vliv mít nebude. Na druhou stranu samozřejmě nevíme, kolik kdo bude mít zápasů nebo času na odpočinek," konstatoval.