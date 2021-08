Lvíčata mají nového trenéra. Krejčího střídá Suchopárek

Novým trenérem české fotbalové jednadvacítky se stal Jan Suchopárek, který předtím vedl národní tým do 18 let. Jednapadesátiletý vicemistr Evropy z roku 1996 nahradil Karla Krejčího, jenž po minulém cyklu a evropském šampionátu skončil.

Suchopárka do funkce jmenoval výkonný výbor Fotbalové asociace ČR na návrh předsedy Petra Fouska.

Suchopárek vedle osmnáctky v minulosti trénoval i reprezentační devatenáctku. U týmu do 21 let už dříve působil jako asistent a v několika zápasech vedl mužstvo i jako hlavní kouč. Smlouvu podepsal do konce nadcházejícího kvalifikačního cyklu.

"V éteru cirkulovala celá řada jmen, ale pro mě byl od začátku jasným kandidátem Jan Suchopárek. Jednání se vyvíjela velice rychle. Jsem rád, že nabídku přijal. Nepochybuji o jeho odbornosti a že mužstvu má co dát. V předchozím období trénoval některé české reprezentace, s kterými dosáhl úspěchů. Nejen výsledkových, ale i herním projevem," řekl na tiskové konferenci Fousek.

Suchopárkovým cílem je postup na příští mistrovství Evropy, do kvalifikace vstoupí v září. "Jsem rád, že jsem nabídku mohl přijmout a že výkonný výbor schválil nejen mou funkci, ale i celý realizační tým, který jsem si měl možnost složit sám. Ne vždy se to stává," řekl Suchopárek. Jeho asistentem bude Michal Horňák, trenérem brankářů další vicemistr Evropy z roku 1996 Petr Kouba.

"Věřím, že mužstvo dovedeme co nejdál. Cílem je postup na mistrovství Evropy. Základ týmu by měl tvořit ročník 2000. Uspěl tím, že v roce 2019 postoupil na mistrovství devatenáctek do Arménie, kde ale ve skupině získal jediný bod. Věřím, že se nám povede tuhle napůl úspěšnou epizodu vylepšit," dodal Suchopárek, který v minulosti působil také jako asistent v pražské Dukle.