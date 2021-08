Kopali jsme se za uši, uznali Plzeňští po propadáku. Teď spoléhají na domácí válec

Neúspěšný týden českých zástupců v evropských fotbalových pohárech korunovala Plzeň, Viktoria podlehla ve 3. předkole Konferenční ligy 2:4 celku The New Saints. Debakl odvrátila až v závěru utkání, kdy vstřelila obě branky. Odveta se hraje příští týden na západě Čech.

V úterý podlehla 0:2 v předkole Ligy mistrů Sparta na svém stadionu Monaku, o den později stejným výsledkem Slavia v Budapešti Ferencvárosi. Dnes vpodvečer padl 2:4 v předkole Evropské ligy Jablonec doma se Celtikem Glasgow, vzápětí totožné skóre zapsala v nové pohárové soutěži i favorizovaná Plzeň.

Premiérový pohárový souboj velšského a českého týmu v 19. minutě gólově otevřel Blaine Hudson a chvíli po něm zvýšil Declan McManus z penalty. Útočník TNS krátce po změně stran proměnil i svůj druhý pokutový kop a v 76. minutě zkompletoval hattrick.

"Oni nás ztrestali za všechno. My jsme se kopali za uši v těch rozhodujících situacích ve vápně, kde jsme to měli namazané na noze, na hlavě nebo při jakémkoliv závaru," divil se záložník Pavel Bucha. "Buď jsme trefovali je nebo nám to trvalo nebo jsme ani nevystřelili," posteskl si.

Těsně před koncem porážku Viktorie zmírnili Jean-David Beauguel a střídající Adriel Ba Loua. "Šance je pořád velká," prohlásil kouč Michal Bílek. "Víme, že fotbalově jsme na tom líp, ale to nerozhoduje," doplnil trenér. "Doufám, že to je jenom jeden zápas, který nás zase nakopne, a že je doma zválcujeme a postoupíme," burcoval i Bucha.

Svěřenci trenéra Michala Bílka, kteří ve 2. předkole vyřadili běloruské Dynamo Brest, v této sezoně poprvé zaváhali po čtyřech soutěžních výhrách 2:1. Pokud Plzeňští nezvládnou domácí odvetu, třetí rok po sobě budou bez skupiny pohárů.

Úvodní zápas 3. předkola fotbalové Evropské konferenční ligy (v Cardiffu):

The New Saints - Viktoria Plzeň 4:2 (2:0)

Branky: 30. a 54. obě z pen. a 76. McManus, 19. Hudson - 89. Beauguel, 90.+5 Ba Loua. Rozhodčí: Frischer - Motsnik, Saga (všichni Est.). ŽK: Redmond - Brabec, Ndiaye, Beauguel.

TNS: Harrison - D. Davies, K. Davies (79. Baker), Hudson, Marriott - Smith, Routledge, Redmond (83. Clark) - Robles, McManus, Cieslewicz (72. J. Williams). Trenér: Limbrick.

Plzeň: Hruška - Řezník, Hejda, Brabec, Hybš (80. Chorý) - Ndiaye - Kayamba (66. Ba Loua), Káčer (46. Mosquera), Bucha (74. Janošek), Šulc - Beauguel. Trenér: Bílek.

Další výsledky: Tobol Kostanaj (Kaz.) - Žilina 0:1 (0:1), Lokomotiv Plovdiv - FC Kodaň 1:1 (0:0), KuPS Kuopio (Fin.) - Astana 1:1 (0:0), Soči - Partizan Bělehrad 1:1 (0:0), Elfsborg - Velež (Bosna) 1:1 (1:1), Arnhem - Dundalk (Ir.) 2:2 (1:0), Laci (Alb.) - Anderlecht 0:3 (0:2), Rosenborg Trondheim - Domžale (Slovin.) 6:1 (4:1), CSKA Sofia - Osijek 4:2 (3:1), Riga FC - Hibernians (Mal.) 0:1 (0:0) Dinamo Batumi (Gruzie) - Sivasspor 1:2 (1:1), Maccabi Haifa - HB Tórshavn (Faer. os.) 7:2 (3:1), Vojvodina Novi Sad - LASK Linec 0:1 (0:0), AEL Limassol - Karabach 1:1 (0:0), Trabzonspor - Molde 3:3 (1:1), Pacos Ferreira (Portug.) - Larne (Sev. Ir.) 4:0 (1:0), Kovalivka - Šachtar Karaganda (Kaz.) 0:0, Priština - Bodö/Glimt (Nor.) 2:1 (1:1), Vratislav - Beer Ševa (Izr.) 2:1 (2:1), Trnava - Maccabi Tel Aviv 0:0, Čukarički (Srb.) - Hammarby 3:1 (2:1), Lucern - Feyenoord Rotterdam 0:3 (0:2), Gent - RFS (Lot.) 2:2 (0:2), Hibernian - Rijeka 1:1 (1:1), Shamrock Rovers (Ir.) - Teuta (Alb.) 1:0 (0:0) Újpest Budapešť - Basilej 1:2 (1:0), Breidablik (Isl.) - Aberdeen 2:3 (2:2), Čenstochová - Rubin Kazaň 0:0.