Löw pod palbou. Vysvětloval důvody německého průšvihu na MS, ostře se pustil do Özila

před 2 hodinami

Za "ubohé" označil německý kouč Joachim Löw výroky bývalého svěřence Mesuta Özila, který obvinil vedení fotbalového svazu z rasismu.

Berlín - Záložník Mesut Özil se prý ani neobtěžoval dát vědět, že v německé reprezentaci končí. "Volal mi pouze jeho agent, sám hráč se mi neozval," postěžoval si kouč národního týmu Joachim Löw s tím, že Özila naháněl po telefonu i prostřednictvím SMS zpráv.

Fotbalista s tureckými kořeny po nepovedeném mistrovství světa ukončil reprezentační kariéru - mimo jiné i kvůli poprasku kolem společné fotky s tureckým prezidentem Erdoganem. Záložník Arsenalu pak na Facebooku šéfa německého fotbalového svazu Reinharda Grindela obvinil z rasismu.

"Jeho vyjádření jsou ubohá. V našem týmu nejsou ani náznaky rasistického chování," tvrdil Löw.

"S Mesutem jsem strávil v národním týmu devět úžasných let. Je vynikajícím fotbalistou, který nám pomohl k titulu mistrů světa. Ale odmítám, že by měla reprezentace něco společného s rasismem," přidal se manažer národního týmu Oliver Bierhoff.

Oba zástupci německého fotbalu se ke kauze Özil vyjádřili během tiskové konference, na níž společně prezentovali analýzu německého propadáku na šampionátu v Rusku.

"Výsledek na mistrovství světa byl pro každého z nás těžkou ranou a na našem vystoupení se nedá hledat nic pozitivního. Všichni hráli pod svými možnostmi. Chápu rozhořčení fanoušků," vrátil se ke zpackanému MS osmapadesátiletý kouč.

Löw připustil, že na analýzu vystoupení v Rusku si museli fanoušci počkat delší dobu. "Chtěli jsme všechno důkladně zhodnotit a uvědomit si chyby, které jsme udělali. Jednou z největších bylo to, že hráčům chybělo nasazení, zápal do hry - a my jako trenéři jsme ho v nich nedokázali probudit," dodal.