Liverpool opět uhranul fotbalový svět. O můj bože, žasl Klopp po zázračném postupu

Vzdát to? Nikdy! Hrdý Liverpool v úterý večer opět dokázal, že umí otáčet zdánlivě ztracené bitvy, že fotbalové zázraky halí do červené barvy. The Reds předvedli v semifinále Ligy mistrů další historický obrat, Barcelonu zničili 4:0 a postoupili do finále.

Jak příznačné byly záběry na Mohameda Salaha, který sice nemohl do zápasu nastoupit, ale svůj tým podporoval od lavičky, na sobě tričko s nápisem Never give up. "Nikdy se nevzdávej!" Nezdolná víra a obrovské odhodlání stálo za famózním obratem hrdého Liverpoolu. Poté, co anglický klub minulý týden prohrál v Barceloně 0:3, na jeho postup by nevsadil nikdo ani penci. "Lidé mimo klub o nás pochybovali. Mysleli, že to nedokážeme. Ale opět jsme ukázali, že ve fotbale je vše možné," rozplýval se po utkání trenér Jürgen Klopp. A jeho tým to ukázal i bez největších hvězd, bez Salaha a Firminha. Katalánský klub zničil 4:0, rozhodující gól vstřelil po Origi v 79. minutě po lišácky rozehraném rohu. "Bylo to stoprocentně geniální. O můj bože," vydechl Klopp. A německý kouč pokračoval v emotivním interview. "Klidně ať dostanu pokutu. Je deset minut po desáté. Děti už by měly být v posteli, tak to můžu říct. Tihle kluci mají kurevskou mentalitu," žasl nad svým týmem. Ano, podobné zázraky Liverpool umí. Vzpomeňme třeba na legendární finále Ligy mistrů v roce 2005. V poločase prohrával už 0:3, přesto dokázal v úchvatném zápase náskok AC Milán smazat, a to také zásluhou Vladimíra Šmicra a Milana Baroše. A mimochodem - dva góly tehdy vstřelil v 54. a 56. minutě, tedy stejně jako včera. A co taková odveta čtvrtfinále Evropské ligy v roce 2016? Reds doma prohrávali s Borussií Dortmund už 1:3, během poslední půlhodiny ale dokázali mač otočit na 4:3 a postoupit. Tehdy poprvé prolétl médii termín "Klopp efekt". 2005: Liverpool 3-3 AC Milan



2016: Liverpool 4-3 Dortmund



2019: Liverpool 4-0 Barcelona



This. Club. Does. Comebacks. pic.twitter.com/y52v9Hh8Tz — Football on BT Sport (@btsportfootball) May 7, 2019 Semifinále proti Messimu a spol. se však řadí možná ještě výš. Vždyť je to poprvé od roku 1986, kdy Barcelona v tehdejším Poháru mistrů evropských zemí vyřadila Göteborg, přestože v prvním zápase padla 0:3. "Jestli mám Liverpool popsat, tak má obrovské srdce a dnes večer bušilo jako blázen. Slyšeli jste ho po celém světě," křepčil Kopp. Evidentně ho slyšeli i v zámoří, protože s gratulací hned přispěchala hvězda basketbalové NBA LeBron James. 👏🏾‼️‼️‼️‼️‼️‼️ AMAZING NIGHT FOR THE REDS. WOW‼️‼️ #YNWA❤️ https://t.co/n9tuwtaj8z — LeBron James (@KingJames) May 7, 2019

