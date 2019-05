A pak se propadla zem. Z fotbalového nebe se hráči Ajaxu ve vteřině dostali do pekla

před 33 minutami

Kapitán Ajaxu Amsterdam Matthijs de Ligt skrývá zklamanou tvář do dresu po konci odvety semifinále fotbalové Ligy mistrů s Tottenhamem Hotspur | Foto: Reuters

Kapitán fotbalistů Ajaxu Matthijs de Ligt označil vyřazení v semifinále Ligy mistrů od Tottenhamu za noční můru. Amsterdamský tým i díky brance mladého obránce vedl ve dvojzápase už 3:0, ale londýnský tým ztrátu senzačně dotáhl a v šesté minutě nastavení rozhodl o postupu do finále elitní soutěže.

Ajax vyhrál úvodní zápas v Londýně 1:0 a výborně zahájil i středeční domácí odvetu. De Ligt už v páté minutě otevřel skóre hlavou z rohu a za půl hodiny přidal druhý gól Hakím Zijach. Jenže ve druhém poločase se vše otočilo. Lucas Moura nejprve mezi 55. a 59. minutou vyrovnal, těsně před koncem dokonal brazilský útočník hattrick a zmrazil Amsterdam Arenu.

"Jakoby se pod námi propadla země. Byli jsme tak blízko. Je to noční můra. Sen, který se hodně pokazil," řekl zklamaný De Ligt novinářům. "Zápas trval o pět sekund déle, než bylo potřeba," přidal devatenáctiletý stoper.

Litoval, že Ajax po změně stran nenavázal na dominantní první půli. "Hráli jsme dobře, všechno bylo podle nás. Ale nedokázali jsme stejný tlak udržet ve druhém poločase. Darovali jsme Tottenhamu hloupé góly. Byli jsme tak blízko finále…a pak míč skončil v brance. Neuvěřitelné," uvedl De Ligt.

Věří, že částečnou náplastí může být triumf v nizozemské lize, kterou Ajax dvě kola před koncem vede o skóre před PSV Eindhoven. Amsterodamské mužstvo už v neděli získalo domácí pohár.

"Samozřejmě po zápase bylo v šatně hrobové ticho. Ale jakkoliv je tohle vyřazení bolestné, tak jsme ušli fantastickou cestu a můžeme ji korunovat titulem v Eredivisie. Když se nám to povede, budu velmi hrdý. Také nám to pomůže zmírnit rány po Lize mistrů," konstatoval nizozemský reprezentant, o kterého se přetahují evropské velkokluby.

Těžko po semifinálové odvetě hledal slova i trenér Ajaxu Erik ten Hag. "Byli jsme hodně blízko a postup do finále jsme si opravdu zasloužili, ale ta poslední sekunda…" uvedl Ten Hag. "Kdyby Hakím Zijach netrefil tyč, byl by to pro Spurs konec. Ale nemůžu nikoho vinit," doplnil kouč.

Nizozemský celek patřil k největším překvapením Ligy mistrů. V osmifinále překvapivě vyřadil obhájce trofeje Real Madrid a ve čtvrtfinále dalšího favorita Juventus s hvězdným útočníkem Cristianem Ronaldem. Na první finále od roku 1996 však Ajax nedosáhl. "Byla to úžasná sezona v Champions League a jako tým jsme ohromně vyrostli. Přesto se takové vyřazení těžko snáší," konstatoval Ten Hag.