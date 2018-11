Slávistky doma ubránily postupovou remízu a zahrají si čtvrtfinále Ligy mistryň

před 1 hodinou

Fotbalistky Slavie doma v odvetě osmifinále Ligy mistryň remizovaly s Rosengardem 0:0, což jim s venkovní výhrou 3:2 stačilo k postupu.

Praha - Fotbalistky Slavie si podruhé za sebou a potřetí v historii zahrají čtvrtfinále Ligy mistryň. Pražanky v odvetě osmifinále remizovaly v Edenu se švédským Rosengardem bez branek, což jim v součtu s úvodní venkovní výhrou 3:2 s přehledem stačilo k překvapivému postupu. Slávistky favorizovanému soupeři oplatily předloňské vyřazení v osmifinále.

Pražanky si v domácí odvetě mohly k postupu vedle jakékoliv remízy dovolit i porážku 0:1 či 1:2. Slávistky, které v Edenu neprohrály od října 2014, však měly zápas víceméně pod kontrolou a pod tlak se dostaly až v závěru.

"Nemyslím si, že soupeř byl o tolik slabší než předloni. Myslím, že dnes jsme ukázali, že jsme se za dva roky posunuli. Holky to zvládly po taktické stránce perfektně," řekl novinářům slávistický trenér Pavel Medynský. "Jsme potřetí ve čtvrtfinále Ligy mistrů. Kdo v Česku to tady má? My jo," radovala se záložnice Kateřina Svitková.

Medynského svěřenkyně postupem do čtvrtfinále opět vyrovnaly české maximum v Lize mistryň a nyní se pokusí o historickou účast v semifinále. Soupeřky pro čtvrtfinále určí slávistkám los ve švýcarském Nyonu, který je na programu v pátek 9. listopadu.

"Já jsem jeden postup do čtvrtfinále nezažil, takže budu hodnotit ty dva. Myslím, že tohle byl určitě těžší soupeř než minulý ročník, podle koeficientu pátý nejlepší tým Evropy. Je skvělé, že Slavia je schopná postoupit do jarní části. To je absolutní nadstandard," řekl Medynský.

"Sen v podobě postupu do semifinále tam je, myslím, že je to hodně o losu. Jen si přeju, abychom nedostali Lyon nebo Wolfsburg. To jsou extra top týmy. S tím zbytkem bychom se chtěli porvat a chtěli bychom nějaké atraktivní jméno. Mně by se líbila Chelsea," dodal Medynský.

Odvetné utkání osmifinále fotbalové Ligy mistryň:

Slavia Praha - Rosengard 0:0

První zápas: 3:2, postoupila Slavia.

Sestava Slavie: Votíková - Bartoňová, Bartovičová, Pincová, Sjömanová - Proffittová - Svitková, K. Dubcová (66. Szewieczková) - Divišová, Kožárová (82. Herndonová), M. Dubcová (90. Pěničková). Trenér: Medynský.