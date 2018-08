Slávisté odletěli k odvetě do Kyjeva bez Olayinky, start dalších dvou hráčů je nejistý

před 1 hodinou

Slavii čeká v Kyjevě úterní odveta třetího předkola Ligy mistrů. první zápas skončil 1:1.

Praha/Kyjev - Fotbalisté Slavie odcestovali k odvetě 3. předkola Ligy mistrů do Kyjeva bez Petera Olayinky. Nejdražší hráč v historii klubu se v pátečním ligovém utkání v Mladé Boleslavi zranil. Nejistý je start stopera Simona Deliho a záložníka Jana Sýkory, trenér Jindřich Trpišovský se nicméně naděje na jejich nasazení proti Dynamu nevzdává.

"Šance tam je, bereme je s sebou. V podstatě u Simona to je obnovený problém, který měl dříve. Uvidíme, jak to bude dnes po tréninku. U obou to je tak 50:50, kdybych to měl odhadnout," uvedl Trpišovský na webu Slavie.

Po úvodní remíze 1:1 v Edenu je v lepší pozici ukrajinský favorit, Pražané však chtějí v souboji v sezoně dosud neporažených celků Dynamo překvapit. Postupující v závěrečném předkole narazí na lepšího z dvojice Standard Lutych - Ajax Amsterodam, poražený si zahraje základní skupinu Evropské ligy.

Úterní zápas na olympijském stadionu pro 70 tisíc diváků, kde se hrálo poslední finále Ligy mistrů, začne v 18:30 SELČ.