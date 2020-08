Raději dřít na statku než vést Barcelonu. Jenže angažmá na Nou Campu se teď blíží

Před lety jako trenér Espaňolu prohlásil, že než trénovat městského rivala FC Barcelona, to se raději vrátí do Argentiny pracovat na statek. Teď je ale onen prostořeký muž jménem Mauricio Pochettino velmi blízko k funkci kouče právě slavného katalánského klubu z Nou Campu.

Zatím jsou to jen dohady a spekulace, protože právoplatným trenérem Barcelony je stále Quique Setién. Španěl nastoupil do práce na Nou Campu teprve v lednu a smlouvu má platnou až do léta 2022.

Nicméně selhal v boji o španělský titul, Barceloně to pod jeho vedením zrovna nešlape a zrovna zadobře není ani s Lionelem Messim.

Argentinská hvězda v závěru sezony několikrát kritizovala tým a označila jeho výkony za slabé. "Pokud takto budeme hrát dál, vypadneme i v Lize mistrů," sýčkoval.

Odveta osmifinále Ligy mistrů s Neapolí, do které Barcelona vstupuje s výsledkem 1:1 z venkovního hřiště, je na programu už dnes večer a sledovat ji můžete v on-line reportáži Aktuálně.cz.

Jenže ještě před ní se ve Španělsku vyrojily spekulace, že místo Setiéna povede po skončení sezony tým právě Pochettino, který naposledy působil v Tottenhamu a dokázal jej dovést loni až do finále Ligy mistrů.

Teď se ovšem vraťme k historce zmiňované na začátku. Pochettino v době, kdy trénoval Espaňol, vyloučil, že by někdy šel trénovat velkého městského rivala. Ale klub, kde si odkroutil svou první trenérskou štaci, je teď ve druhé lize, a tudíž tak trochu mimo Pochettinův momentální profesní rádius.

Navíc trenér argentinského původu už své výroky mírnil. "V Espaňolu jsem začínal, ale nejsem arogantní a nejsem pyšný na to, co jsem řekl. Teď už bych to asi neříkal, protože v životě nikdy nevíte, co se stane," komentoval pro deník El País.

K tomu je třeba připočíst nadstandardní vztahy s prezidentem Barcelony Josepem Bartomeuem. S klubem byl Pochettino spojován už v lednu, ale nakonec na lavičku usedl právě momentální kouč Setién.

"Už dřív jsem byl s Bartomeuem na kafi a chvíli jsme se bavili. Tam asi vznikly ty spekulace, které chci vyvrátit. Ale nechci se přitom otřít o Barcelonu," dodal Pochettino diplomaticky.

Současný trenér Barcelony Setién má nůž na krku. Liga mistrů je pro něj buď, anebo. Neúspěch v domácí soutěži lize i na mezinárodní scéně se na Nou Campu neodpouští.

Ve Španělsku mají jasno. Pokud padne kouč Barcy, Pochettino je kandidátem číslo jedna.

Situace v Barceloně je ale ještě komplikovanější. Sám prezident Bartomeu má před sebou z volebního období už jen rok a je možné, že případné angažmá nového trenéra by skončilo společně s mandátem jeho šéfa. Další potenciální trenér Xavi se navíc vyjádřil, že by Barcelonu trénoval rád, ale právě až nebude prezidentem Bartomeu.

A Pochettino? Jeho jméno je skloňováno ještě v souvislosti s jiným velkoklubem. Juventus totiž vyhodil po vyřazení z Ligy mistrů Maurizia Sarriho a také na jeho seznamu potenciálních nových trenérů je Pochettino proklatě vysoko…