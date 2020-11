Real přišel o dvoubrankové vedení, zápas s Interem ale rozhodl v závěru Rodrygo

Řecký tenista Stefanos Tsitsipas skončil na turnaji Masters v Paříži hned po svém prvním zápase. Druhý nasazený hráč, jenž měl na úvod volný los, podlehl ve druhém kole domácímu Ugu Humbertovi po více než tříhodinovém boji. Dvaadvacetiletý Francouz, jenž před necelými dvěma týdny slavil titul v Antverpách, porazil favorizovaného vrstevníka 7:6, 6:7, 7:6.

Humbert se o postup do osmifinále utká s Marinem Čiličem. Chorvatský tenista prošel do druhého kola bez boje poté, co kvůli pozitivnímu testu na koronavirus musel z turnaje odstoupit Francouz Corentin Moutet.

Australský tenista John Millman ve francouzské metropoli nenavázal na úspěšné vystoupení v Nur-Sultau, kde v neděli získal premiérový titul. Po přesunu z Kazachstánu dnes v prvním kole v hale Bercy prohrál s Miomirem Kecmanovičem ze Srbska 4:6 a 2:6.

Jednadvacetiletý Kecmanovič nedal v úvodním setu o deset let staršímu Millmanovi při svém podání šanci a získal ho za 40 minut. Ve druhé sadě už se sice Australan k brejkbolům propracoval a jeden i proměnil, sám však ztratil servis třikrát.

Kecmanovič se ve druhém kole utká se čtvrtým nasazeným Alexanderem Zverevem. Německý tenista měl v úvodním kole volný los.