Sparta postoupí, věří Michalík. Slavnou éru i gól Realu mu připomínají v penzionu

Rastislav Michalík zažil časy, kdy fotbalová Sparta pravidelně figurovala v základních skupinách Ligy mistrů. Bývalý slovenský záložník se s ní dokonce dvakrát dostal až mezi elitní šestnáctku nejprestižnější soutěže. Slavnou éru mu dnes připomínají hlavně hosté v jeho penzionu, ale Michalík věří, že letos se Sparta mezi evropskou smetánku vrátí.

Byl by to návrat po dlouhých osmnácti letech, neboť naposled hráli Pražané v hlavní fázi Ligy mistrů v sezoně 2005/06. Dnes potřebují v odvetě třetího předkola přetlačit Kodaň, s níž před týdnem v Dánsku remizovali 0:0.

Ve finálním předkole by potom na Spartu čekal lepší z polsko-kyperské dvojice Raków Čenstochová - Aris Limassol.

"Jsem přesvědčený, že Sparta do skupiny postoupit může. Má výbornou formu, funguje v posledních měsících skvěle. Ukázkou je třeba i přestup Tomáše Čvančary do Mönchengladbachu," podotýká bývalý slovenský reprezentační záložník Rastislav Michalík.

"Kodaň je těžký soupeř, ale je v silách Sparty přes ni přejít. V domácím prostředí věřím, že to zvládne. Je to tradiční klub se skvělým zázemím, konečně získali titul, jsou na správné cestě. Liga mistrů by Spartě po těch letech slušela," pokračuje.

Sám byl před 20 lety součástí sparťanského týmu, který se dostával do skupiny Ligy mistrů pravidelně. V sezonách 2001/02 a 2003/04 hrál Michalík s "eskem" na prsou i osmifinále nejprestižnější soutěže.

"V prvním případě jsme byli nasazeni rovnou do skupiny, nehráli jsme ošidná předkola. Pak záleží, jak vám vyjde los. Tehdy se hrál ještě jiný systém s osmifinálovými skupinami. Teď je daleko těžší se tam dostat," zamýšlí se Michalík.

Na podzim 2001 za sebou Sparta v základní skupině nechala Feyenoord a Spartak Moskva. V rámci osmifinálové skupiny přijel v listopadu na Letnou slavný Real Madrid, v té době plný hvězd první velikosti jako Zinédine Zidane, Luís Figo či Roberto Carlos.

Sparta padla 2:3, vstřelený gól na 1:1 je však pro Michalíka něčím, na co nikdy nezapomene. A s čímž si dodnes někteří jeho kariéru spojují.

"Ze vzpomínek se žít nedá, ale jsou to krásné zážitky. Vrchol kariéry. Hráli jsme na krásných a vyprodaných stadionech. Real je asi nejsilnější vzpomínka. Je pravda, že i dnes mi to občas někdo u mě v penzionu připomene," usmívá se majitel 21 reprezentačních startů.

Před štací ve Spartě, za kterou hrál v letech 2001 až 2004, působil Michalík v Příbrami a Liberci, poté se přes angažmá v Turecku a Rakousku vrátil zpátky na Slovensko.

Už během kariéry postavil penzion RaMi v Oščadnici nedaleko českých hranic. A také nedaleko od Staškova, kde s fotbalem začínal a v roce 2017 tam kariéru definitivně ukončil.

"Chtěl jsem do něčeho investovat, líbil se mi nápad s turismem. Nakonec z toho vznikl penzion," popisuje dnes devětačtyřicetiletý Michalík.

"Daří se mi docela dobře, protože v posledních deseti letech se turistický ruch opravdu rozběhl. Lidé více vydělávají, více cestují, více si dovolí. Je to rozdíl oproti době, kdy jsem s tím začínal," doplňuje.

Na recepci má Michalík na podlaze pod tvrzeným sklem vystavené dresy Sparty a slovenské reprezentace, odkazující na jeho fotbalovou minulost.

"Stává se, že si mě někdo z hostů ještě pamatuje jako fotbalistu. Jsme tady v takovém trojmezí, jezdí sem dost lidí z Česka i Polska. Někdy se lidé na fotbal ptají a zajímají se, je to příjemné," uzavírá Michalík.

Jeho sparťanští následovníci nastoupí proti Kodani dnes od 19 hodin. Duel můžete sledovat prostřednictvím online přenosu Aktuálně.cz.