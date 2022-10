Proti Plzni to bude malé finále, tvrdí trenér Interu Milán Inzaghi

Fotbalisté Interu Milán považují středeční zápas pátého kola Ligy mistrů doma proti Plzni za nejdůležitější ve skupině a za malé finále. Italský tým chce využít velkou šanci na to, aby si už v předposledním kole zajistil postup do vyřazovací fáze.

Druhý celek minulé sezony Serie A outsidera nepodceňuje, hodlá vyrukovat s velmi ofenzivní taktikou a odehrát perfektní utkání.

"Víme, že jsme předchozí čtyři zápasy skupiny odehráli v tom nejlepším stylu, ale zítřek bude jako finále. Čeká nás velmi důležitý zápas a je to velká šance," řekl na tiskové konferenci trenér Interu Simone Inzaghi.

Milánští mají po čtyřech z šesti zápasů skupiny na druhém místě tabulky o tři body více než třetí Barcelona a v případě středečního vítězství nad Plzní si už zajistí na úkor katalánského favorita postup.

"Jsme ve stejné situaci jako v minulém roce, ovšem v mnohem těžší skupině. Jsme krůček od dosažení našeho prvního cíle v sezoně, a to před posledním zápasem skupiny. Víme, že v posledním utkání v Mnichově (proti Bayernu) to pak bude velmi těžké," poznamenal Inzaghi.

"Zítra to bude nejdůležitější zápas ve skupině. Musíme znovu odevzdat to nejlepší, co umíme, odehrát perfektní zápas, zvítězit a postoupit mezi nejlepší šestnáctku," prohlásil záložník Henrik Mchitarjan.

V úvodním vzájemném duelu v září Inter bez větších problémů zvítězil v Plzni 2:0. Mchitarjan ale českého šampiona nepodceňuje.

"Jakou chybu zítra neudělat? Vždy je tu nějaké riziko. Musíme prostě hrát svůj fotbal, dát góly a zvítězit. Rozhodně nemůžeme spoléhat na to, že nás čeká nějaký lehký zápas. Musíme do toho vstoupit ofenzivně," poznamenal třiatřicetiletý arménský záložník.

Interu by už měl být k dispozici uzdravený útočník Romelu Lukaku. "Dnes ho ještě čeká trénink, ale pokud potvrdí včerejší trénink a předchozí tři, tak bude v nominaci. Jasně se zotavuje. Pracuje s velkým nadšením a touhou. Je to pro nás velmi důležitý hráč. Chyběl dva měsíce a byla to velká ztráta. Ale tým pracoval dobře," uvedl Inzaghi.