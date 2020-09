Před prázdnými tribunami, ale pod Tvrdíkovým dohledem. Čarující Kolář podržel Slavii

Kontroverzní britský zákon o vnitřním trhu, kvůli němuž se dostal Londýn do roztržky s EU, se posunul do další fáze projednávání v britském parlamentu. Kabinet premiéra Borise Johnsona odvrátil hrozící vzpouru některých vládních poslanců příslibem, že vláda nebude moci některá ustanovení zákona použít, dokud k tomu nedá souhlas Dolní sněmovna, napsal server BBC.

Zákon má umožnit volný pohyb zboží a služeb mezi Anglií, Walesem, Skotskem a Severním Irskem, až Spojené království 1. ledna opustí jednotný trh EU a celní unii, a to za předpokladu, že selžou jednání s EU o tom, jak zabránit postavení hranice mezi Irskou republikou a Severním Irskem, píše BBC. Britský návrh by však v některých bodech podrýval smlouvu o vystoupení Británie z EU a byl by tak porušením mezinárodního práva.

Vláda tvrdí, že je zákon bezpečnostní pojistkou pro případ, že by EU vykládala "rozvodovou" dohodu "extrémním a nerozumným způsobem", kritici však varují, že by norma mohla poškodit mezinárodní postavení Spojeného království.

Proti návrhu se staví opoziční labouristé a vyslovili se proti němu i někteří poslanci vládních konzervativců. Johnsonovi se však podařilo dnešním ústupkem vzpouru ve vlastní straně prozatím zažehnat.

Poslanci se budou návrhem zabývat naposledy příští týden, norma následně zamíří do Sněmovny lordů, kde však Johnsonova strana nemá většinu. Řada členů horní komory přitom již dříve vyjádřila vůči návrhu nelibost. Obě komory by se tak mohly o finální podobu normy střetnout, domnívá se agentura Reuters.