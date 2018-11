Pozor na Dány a Chorvaty. Českému fotbalu hrozí, že za dva roky přijde o místo v LM

před 1 hodinou

Českému fotbalu stále reálněji hrozí, že za dva roky bude mít jen čtyři zástupce v evropských pohárech. Kluby se v žebříčku podle koeficientu UEFA během této sezony propadly už na 17. pozici, a pokud se jim ve zbytku sezony nepodaří posunout aspoň o dvě příčky zpět do elitní patnáctky, přijdou pro ročník 2020/21 o jedno ze dvou míst v kvalifikaci Ligy mistrů.

České kluby ještě vloni na jaře držely 11. místo, které vyneslo v této sezoně přímý postup do Ligy mistrů šampionovi z Plzně. Jenže od té doby se začaly tuzemské kluby žebříčkem propadat. Do tohoto ročníku pohárů vstupoval český fotbal na 14. místě a v průběhu podzimu už klesl o další tři příčky. I kvůli tomu, že Jablonec a Plzeň šly rovnou do skupiny a nemohly sbírat body v předkolech.

Pozici kluby nevylepšily ani v tomto týdnu, kdy bodovala pouze Slavia po domácí remíze 0:0 v Evropské lize s Kodaní. Jablonec ve stejné soutěži gólem v 88. minutě prohrál 1:2 v Astaně a Plzeň v Lize mistrů utrpěla doma debakl 0:5 s Realem Madrid. Česko je v této sezoně nejhorší zemí z první čtyřiadvacítky žebříčku, více bodů uhrály i Kypr, Bělorusko, Skotsko či Kazachstán.

Na šestnácté Chorvaty, kteří mají ve hře už jen Dinamo Záhřeb, ztrácejí tuzemské kluby 0,6 bodu, na patnácté Švýcary s dvěma pohárovými zástupci už ale více než bod a na další dvě země skoro dva. Zatímco čtrnáctí Řekové mají v pohárech ještě tři kluby, třináctí Dánové už pouze FC Kodaň.

Pokud se tedy české kluby ve zbytku sezony nezlepší, velmi reálně jim hrozí, že zůstanou mimo elitní patnáctku a v sezoně 2020/21 budou mít vedle tří zástupců v Evropské lize už jen jediné místo v Lize mistrů.

"Doufejme, že Slavia postoupí do jara. Plzeň to bude mít (s postupem do EL) asi těžké, ale vyloučené ještě není nic. Jablonec zatím taky moc bodů nenahrál. V okamžiku, kdy české kluby neudělají pronikavější výsledek, dostaneme se po sezoně pod 15. místo. A to je věc, kterou bychom si nikdo nepřáli," řekl novinářům předseda Ligové fotbalové asociace Dušan Svoboda.

"Já pořád věřím, že se nám podaří na to 15. místo dostat, že Chorvaty a Dány stlačíme pod sebe. Podle mě je to největší téma podzimu, ne videorozhodčí nebo že někde chyběl přenosový vůz. Vnímám to jako velké téma a do jisté míry i velké ohrožení," dodal Svoboda.

Aby české kluby smazaly už výraznou ztrátu na Dánsko, potřebovaly by uhrát několik výher a zároveň, aby Kodaň nepostoupila ze skupiny Evropské ligy. Za vítězství se udělují dva body a za remízu jeden děleno počtem pohárových zástupců, v českém případě pěti. Udělují se i bonusové body za postupy, v případě Evropské ligy je to ale v této fázi až od čtvrtfinále.

V aktuální sezoně zatím nejvíce uhrála Slavia, která získala 5,5 bodu. Plzeň si připsala pět bodů (z toho čtyři jako bonus za účast v základní skupině Ligy mistrů), Jablonec s Olomoucí dva body a Sparta jeden. Dohromady tedy české kluby získaly 15,5 bodu, což je děleno pěti 3,1.

V příští sezoně má ještě český fotbal jistotu pěti pohárových zástupců.