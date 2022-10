Plzeň neměla šanci, Bayern byl nemilosrdný, píší v Německu

Na samotnou sportovní činnost od provozu klubů a sportovních svazů přes výchovu talentované mládeže až po přípravu a závody reprezentantů by mohly být příští rok dotace nižší než letos. Upozornila na to Česká unie sportu (ČUS). Vláda ve státním rozpočtu na rok 2023 navrhla na takzvané neinvestiční náklady asi o 700 milionů korun méně, než by měla Národní sportovní agentura (NSA) rozdělovat letos. Vedle peněz schválených přímo v rozpočtu na rok 2022 měla k dispozici ještě zhruba tři čtvrtě miliardy z nespotřebovaných výdajů z roku 2021 a má přislíbenou půlmiliardu v nové verzi rozpočtu, kterou nyní projednávají poslanci.

Celkem by se tak letošní státní dotace na sportovní činnost mohly vyšplhat na 5,647 miliardy korun. Na rok 2023 zatím vláda v této části výdajů navrhuje celkem přibližně 4,940 miliardy korun. "To znamená, že by bylo méně prostředků než v roce 2022. Přitom to bude první rok drahých energií pro klubová sportoviště a rok většiny kvalifikací na olympijské hry v roce 2024," řekl ČTK generální sekretář ČUS Jan Boháč.