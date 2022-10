Plzeň byla opět jen sparingpartnerem, Bayern si zvedl náladu, píší Němci

Rozhodnutí skupiny producentů ropy OPEC+ výrazně snížit dodávky na trh způsobilo růst cen této energetické suroviny a mohlo by uvrhnout světovou ekonomiku do recese. Ve své pravidelné měsíční zprávě o situaci na trhu s ropou to dnes uvedla Mezinárodní agentura pro energii (IEA). Současně snížila výhled růstu poptávky po ropě na letošní a příští rok.

"Neustálé zhoršování stavu ekonomiky a vyšší ceny vyvolané plánem OPEC+ na snížení dodávek zpomalují světovou poptávku po ropě," uvedla agentura. Vzhledem k přetrvávajícím inflačním tlakům a růstu úrokových sazeb se vyšší ceny ropy mohou podle agentury ukázat jako bod zlomu pro světovou ekonomiku, která je na pokraji recese.

IEA současně snížila výhled růstu poptávky na letošní rok ve srovnání s předchozím měsícem o 60 000 barelů denně na 1,9 milionu barelů denně. Na příští rok pak výhled růstu poptávky snížila o 470 000 na 1,7 milionu barelů denně. Světová poptávka po ropě by tak měla v příštím roce činit v průměru 101,3 milionu barelů denně.

Skupina OPEC+ se minulý týden dohodla, že sníží těžbu ropy o dva miliony barelů denně.