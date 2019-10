Naše výkony se přiblížily hráčům, kteří stojí miliardy, ocenil Trpišovský po Borussii

Jindřich Trpišovský se postavil proti týmu, který pro něj je v mnohém velkým vzorem. "Je to pro mě obrovsky cenná zkušenost, Dortmund je top tým," ohlédl se za zápasem základní skupiny Ligy mistrů.

Duel se mu ale jinak hodnotil těžce. Slavia se v téměř všech parametrech dokázala Dortmundu vyrovnat, ale nakonec prohrála díky dvěma gólu Ašrafa Hakimiho 0:2.

"Výsledek mě bude ještě dlouho strašně mrzet," přiznal Trpišovský po zápase. "Je to velké zklamání," řekl.

"Dortmund je top kvalita a hrozně těžko se na ně hraje. Když to zjednoduším, tak fantasticky zvládají postupný útok i protiútok, což je výjimečné. Jdou třeba ve čtyřech hráčích, kteří mají snad nitro, směrem nahoru v neskutečné rychlosti," poukázal trenér Slavie na ofenzivní schopnosti soupeře.

Ve většině utkání ovšem Slavia držela s Dortmundem krok, i když do šancí žluto-černé několikrát pustila. Ve druhém poločase ale BVB dokázala dostat pod soustavný tlak a gól visel ve vzduchu.

"Má to dvě roviny. Jsem rád, že jsme ani proti takovému klubu neustoupili z našeho systému hry a dokázali jsme se BVB ve všem vyrovnat. Kromě chování v šancích. Je pozitivní kolik tomu kluci dali a čeho jsou schopní. Druhá rovina je výsledek 0:2. To je zklamání a je to pro nás po takovém průběhu málo," zhodnotil Trpišovský zápas.

Těšili ho především některé individuální výkony. V ofenzivě hráli velmi dobře Olayinka a Masopust, Trpišovský sám pak vyzdvihl práci obranné čtveřice. "Kluci si to zaslouží. Individuálně tam bylo pět šest výkonů, které se přiblížily k hráčům, kteří stojí kolik stojí a hrají soutěž jakou hrají," těšilo trenéra sešívaných.

Spokojený nebyl jen s hrou v poslední třetině hřiště, která ovšem rozhodla. Narážel jak na neproměňování šancí a nepříliš nebezpečnou střelbu zpoza vápna, tak na laciné ztráty míčů v prostoru před šestnáctkou, po kterých padly oba góly Dortmundu z bleskových brejků. A to ještě Jadon Sancho neproměnil svůj nájezd na Ondřeje Koláře.

"Borussia nás potrestala z toho, v čem je nejsilnější, ztráty v poslední třetině hřiště. Dvakrát to dohráli do gólu, ale šancí měli víc," uvědomoval si Trpišovský.

Zaujala ho především rychlost klíčového muže střetnutí. Dvacetiletý Maročan skóroval po dvou brejkových situacích. "Bylo to zbytečné ztráty, ale abychom dostihli Hakimiho, asi bychom potřebovali elektrickou koloběžku," kroutil hlavou. "Rychlostně jsou někde jinde. Hakimi je asi nejrychlejší, takhle rychlého frajera jsem nezažil. Možná Sterling z Anglie je rychlejší. Bylo těžké ho chytat," přisvědčil krajní obránce Jan Bořil, který měl Hakimiho a Jadona Sancha na starosti společně s Vladimírem Coufalem.

Slavii čeká v příštím zápase Ligy mistrů na domácím hřišti Barcelona, pak se sešívaní vydají do Katalánska a doma přivítají Inter. K poslednímu zápasu v základní skupině F nastoupí v prosinci v Dortmundu.