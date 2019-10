S Dortmundem to byl kvapík, jsem na sebe naštvaný, komentoval spálenou šanci Masopust

Eden poprvé přivítal Ligu mistrů. Slavia v galapředstavení proti Dortmundu nadchla vyrovnanou hrou. Německý klub ale skvěle zužitkoval své největší zbraně, hlavně bleskový přechod do útoku. Naopak sešívaní šance pálili.

Možná největší příležitost Slavie měl ve 20. minutě Lukáš Masopust. Stanciu mu přichystal nádherný pas za obranu, šestadvacetiletý rychlík prchnul obraně, ale tváří v tvář brankáři Bürkimu neuspěl.

"Jsem na sebe nasr…, je to hrozná škoda," nevyhnul se peprnějšímu výrazu při hodnocení své šance. "Těžko říct, jak by se pak ten zápas dál vyvíjel," krčil Masopust rameny.

"Promeškal jsem ten pravý okamžik na zakončení. Moc dlouho jsem se koukal na gólmana kam to dám, k tomu mě zezadu obránce rozhodil a trefil jsem brankáře," popsal celou situaci. "Chtěl jsem mířit mezi nohy a promeškal jsem správnou chvíli. Pomalu jsem se rozhodoval, hned jak byl vylezený, tak jsem měl střílet. Asi by to bylo nejlepší," přemítal nad lepším řešením.

Slavia v úvodní čtvrthodině přežila několik zajímavých šancí Dortmundu a pomalu s věhlasným soupeřem začala srovnávat krok. Po šanci Masopusta ještě Bürkiho protáhl utaženým kopem ze standardky Stanciu, ale i jeho švýcarský gólman ve službách žluto-černých vychytal.

Pak přišla 35. minuta a geniální individuální akce Achrafa Hakimího, který dostal míč na pravé křídlo, poradil si se slávistickou obranou a vstřelil gól na 1:0 pro Dortmund.

"Tu šanci Masopusta za klíčovou nepovažuju. Klíčový byl právě až gól na 1:0," přemítal trenér Jindřich Trpišovský. "Jakmile prohráváte, je hodně těžké se tlačit dopředu a neotevříti to, zachytávat útočné situace. První gól je hrozně důležitý. Náš byl zbytečný a Borussii hrozně pomohl," zhodnotil příležitosti v prvním poločase trenér Slavie.

Dortmund pak už dokázal zápas dovést k vítězství, i když sešívaní si vytvořili tlak i ve druhé půli, který kulminoval mezi sedmdesátou a osmdesátou minutou. Střely zpoza vápna ovšem mířily mimo.

Směrem dozadu naopak musela Slavia řešit průniky vestfálských rychlíků. "Když dopředu zapnou Sancho a spol, tak je to neskutečný kvapík. Hrozně těžko se honí," vysvětloval Masopust. "Tak nějak jsme to očekávali, ale je to zajímavé si to zažít takto naživo."

Šestadvacetiletý záložník přiznal, že vůbec nevěděl, co od utkání s Dortmundem čekat. "Vůbec jsem to nevěděl. Ligu mistrů hraju poprvé v životě. Před rokem jsem hrál poprvé Evropskou ligu s Jabloncem. Pro mě jsou to dva skoky z české ligy a jsem jedině rád, že se prezentujeme takovou hrou. Jsme schopní udržet balon, věříme si na něm, dokážeme soupeře vykombinovat a mít šance," těšilo ho.

Prohra s předním německým klubem ho mrzela hlavně proto, že Slavia hrála v poli poměrně vyrovnanou partii. "Včera jsem koukal na zápas Tottenham s Bayernem. Když jsem to viděl, tak jsem si říkal, že se může stát úplně cokoliv. Jsem rád, za to jak jsme hráli," dodal.