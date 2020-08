Zřícená střecha, staveniště. Mihálika zaskočil stav stadionu Alkmaaru

Plzeňského útočníka Ondřeje Mihálika po návratu do jeho bývalého klubu Alkmaaru, kde Viktoria ve středu odehraje zápas druhého předkola fotbalové Ligy mistrů, překvapil stav stadionu. Na něm se před rokem kvůli silnému větru zřítila část střechy jedné z tribun a stále není opravená. Okolí sedmnáctitisícové arény AFAS připomíná staveniště.

"Vzpomínám určitě rád, těším se jak na trénink, tak na zítřejší zápas. Dýchlo to na mě strašně krásně, ale podivil jsem se nad stadionem, který je bohužel teď v rekonstrukci po loňském pádu střechy. Nevypadá to úplně hezky, ale myslím si, že to dají brzo do kupy a zase to tady bude fajn," řekl Mihálik v nahrávce pro média.

Věří, že Viktoria druhé předkolo, který se hraje pouze na jeden vítězný zápas, zvládne a vedle postupu do další kvalifikační fáze Ligy mistrů si zajistí minimálně účast v základní skupině Evropské ligy.

"Určitě to nebude nic jednoduchého, ale myslím si, že jsme na to výborně připravení. Chystáme se na tento den D už od konce minulé sezony a začátku přípravy. Uděláme všechno pro to, abychom postoupili dál," prohlásil třiadvacetiletý ofenzivní hráč.

Kvůli opatřením proti šíření koronaviru se bude hrát za zavřenými dveřmi bez diváků. "Liga mistrů je specifický zápas, i když to bude bez fanoušků. Samozřejmě výhoda domácího prostředí nebude tak veliká. Nemyslím si, že to bude až taková výhoda nebo nevýhoda," uvedl Mihálik.

V Alkmaaru působil rok a půl, ale kvůli vážnému zranění kolena zasáhl jen do tří soutěžních utkání A týmu a poté se rozehrával v rezervě. Minulou sezonu hostoval v Plzni, která na něj na konci června uplatnila opci. V nizozemském klubu na Mihálika nezapomněli.

"Když jsme procházeli kolem pořadatele, který nám měřil teplotu, tak jsem se s ním hned pozdravil. Teď akorát okolo naší kabiny prošel fyzioterapeut, takže zatím jsem pozdravil jenom tyhle dva," konstatoval rodák z Jablonce nad Nisou.