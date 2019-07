Limberského taktika: Když se Řekům nedaří, tak na ně pískají jako na Spartě

před 1 hodinou

Plzeňský obránce David Limberský kvůli karetnímu trestu nezasáhl do úvodního domácího zápasu s Olympiakosem Pireus (0:0), o to víc se těší na úterní odvetu druhého předkola Ligy mistrů v Řecku. Podle pětatřicetiletého fotbalisty sice Západočeši nebudou favority a čeká je těžká práce, ale na Stadionu Karaiskakis chtějí překvapit a navázat na dobrou formu z české nejvyšší soutěže.

"První utkání jsem pozoroval pečlivě. Jsou silní na balonu. Na druhou stranu si myslím, že jsme doma byli o trošku lepší. Škoda jen, že nám tam nepadl gól. Ale výsledek 0:0 není do odvety vůbec špatný," řekl Limberský novinářům před odletem do Atén.

Očekává, že Olympiakos bude před svými fanoušky lepší než v Plzni. "Je pravda, že doma jsou o hodně silnější než venku. Víme o tom. Odveta nebude jednoduchá, i počasí pro nás bude těžké. Nejsme favoriti, takže chceme překvapit. Kdybychom si nevěřili, tak ani do Řecka nemusíme jezdit. I když nás čeká výborný soupeř," uvedl levý bek.

"Klíčové bude, abychom brzy neinkasovali a soupeř trošku znervózněl. Máme informace, že když se jim pak delší dobu nedaří, je to jako na Spartě a začnou na ně pískat. Takže věřím, že lidi budou pískat a nám se bude hrát trošku líp," přidal Limberský.

Svěřenci Pavla Vrby vyhráli všechny tři ligové zápasy v nové sezoně, naposled v sobotu doma porazili Karvinou 3:2. "Myslím, že teď hrajeme lepší fotbal než loni. Věřím, že nám to vydrží a potvrdíme to v úterý," konstatoval Limberský, podle něhož má Viktoria velmi silný tým.

"Kádr je hodně kvalitní, nikdo v něm není do počtu. Když někdo vypadne, je za něho adekvátní náhrada. Zatím to kluci potvrzují. Trenér má teď podle mě zamotanou hlavu, jak to postaví. Protože ať hraje, kdo hraje, většinou je ten výkon v pořádku," podotkl rodák z Plzně.

Pro české vicemistry může být před odvetou s Olympiakosem poučením poslední venkovní duel v pohárech. V únorové odvetě druhého kola Evropské ligy si Plzeňští na stadion Dinama Záhřeb přivezli domácí výhru 2:1, ale v chorvatské metropoli na protivníka nestačili a po porážce 0:3 vypadli. Limberskému se nepovedl záskok na pozici stopera a po druhé žluté kartě byl vyloučen.

"Nebyla to moje pozice, zahrál jsem tam špatný zápas. Určitě bychom si z toho měli vzít příklad, protože jsme soupeře pouštěli do šancí. Myslím, že by to pak na Olympiakosu bylo hodně těžké," prohlásil Limberský.

"Jsem rád, že nemusím na stopera. Až tady skončím a budu hrát třetí ligu za Domažlice, tak tam budu hrát stopera," dodal s úsměvem bývalý reprezentant.