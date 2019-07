Vytočený Rada napadl vlastní fanoušky. Sbalím si tašku a zítra jsem pryč, soptil

před 1 hodinou

Jablonec ve třetím kole ligy deklasoval Slovácko vysoko 6:0. Hosté se poroučeli domů s jednou z nejvyšších porážek v historii samostatné soutěže. Přesto dorazil na tiskovou konferenci trenér vítězného týmu Petr Rada pořádně v ráži. Naštvali ho nespokojení fanoušci, kteří byli slyšet především v první půli za stavu 1:0.

Po skvělém vstupu domácích do utkání totiž Slovácko na půl hodiny srovnalo hru a mělo několik šancí na vyrovnání. Jablonecké tribuny okamžitě reagovaly a hráče na hřišti to viditelně znervóznilo.

"Nemám slov. Jsem naštvaný. Dlouho jsem nezažil to, co dnes," hledal nejdřív správné vyjádření zkušený trenér Jablonce. Pak se ovšem dostal do ráže.

"Jestli se ti lidi jdou na fotbal vyřvat, mně to nevadí. Já to snesu, jsem na to zvyklý. Hráče to ale sráží. Já neznám jediného hráče tady, který by nechtěl vyhrát. Nikdo nectí kvalitu soupeře!" křičel šedesátiletý kouč.

A dokonce nabídl nespokojeným fanouškům řešení. "Tak ať sem nechodí! Nebo ať sem chodí a nebudu tady já. Aby tu lidi křičeli na hráče "střídej" a pak ten hráč dal dva góly a oni se radovali, objímali, to je špatně. Ať si to lidi uvědomí," pokračoval.

Narážel konkrétně na Jana Sýkoru, který na severu Čech hostuje ze Slavie a ve druhém poločase dvakrát skóroval do sítě Slovácka. "Jestli se to někomu nelíbí, tak já v šedesáti letech to nemám zapotřebí. Skončím a jestli někdo říkal Rada ven, stačí ať přijde dolů a sedne si tam. Já si vezmu tašku a jdu! Nemám s tím problém. Ať neznehodnocují naši práci," přál si bývalý reprezentační trenér.

Rada je známý svým emotivním vystupováním, přesto bylo jeho hodnocení zápasu se Slováckem po extrémně vysoké výhře 6:0 poměrně překvapivé. "Jsem vytočený, manželka na mě bude možná naštvaná," odlehčil svou řeč ostřílený stratég.

Fanouškům připomněl, že Jablonec prožívá jedno z nejúspěšnějších období v historii klubu. "Poslední dva roky jsme skončili třetí a čtvrtí. Chodí sem dva tisíce lidí. Byla tu dva roky práce, která stála za to, a přinesla ekonomický růst. Jestliže hrajeme poprvé za naši existenci základní skupinu Evropské ligy a nevyprodáme na jeden zápas stadion, tak kde jsou ti fandové, kteří říkají, že jsou Jablonečáky?" obul se do fanoušků.

Když v hodnocení pokračoval, zastal se i svého trenérského kolegy z Baníku Bohumila Páníka. "Vím, že fotbal je ošidný. Podívejte se na Ostravu. Trenér Páník je před rokem zachránil. Je to rok, co ho nosili na ramenou. Teď dvakrát prohrají, hráč nedá penaltu, za to trenér nemůže. A celý stadion řve Páník ven. Kde to jsme?" položil si řečnickou otázku.

"Jestli se to lidem tady u nás v Jablonci nelíbí, tak ať přijdou ráno ke mně do kanceláře. Já si vezmu tašku a odejdu. To vám můžu slíbit. Nemám to zapotřebí. Dělám fotbal pro hráče, aby je to bavilo a aby hráli pro lidi. Ne aby lidi začali po dvaceti minutách pískat. Nezlobte se na mě, tohle není fandovství," doplnil svůj pohled.

Po emotivním úvodu tiskové konference zhodnotil samotné utkání. "Do utkání jsme vstoupili dobře, dali jsme krásnou branku, kdy Holík krásně nacentroval, zaskočili jsme soupeře. Pak jsme měli dvě šance, do 25. minuty jsme byli aktivnější, pak převzalo taktovku Slovácko, ale brankář Hrubý nás podržel," shrnul první půli.

"Ve druhém poločase jsme začali aktivně, pak Slovácko málem vyrovnalo, ale druhý gól dal ráz zápasu. Když jsme dali na 2:0, trošku to se Slováckem otřáslo. Šest gólů je pro Slovácko hodně kruté, ale my jsme využili brejkové situace. Tři body jsou pro nás hodně důležité po tom, co jsme si prožili v pohárovém zápase. Teď se musíme připravit, abychom to ve čtvrtek zvládli, bude to hodně těžké," vyhlížel už Rada utkání Evropské ligy proti arménskému Jerevanu.

V prvním utkání na půdě soupeře prohrál Jablonec 1:2, jedinou branku českého týmu vstřelil Doležal. V lize zatím Severočeši dvakrát zvítězili doma, venku padli na Spartě.