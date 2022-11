Fotbalisté Viktorie Plzeň zatím předvádějí nejlepší výkon v rámci skupinové fázi Ligy mistrů, avšak i přes tuto skutečnost to na bodový zisk nevypadá, po první půli doma prohrávají s Barcelonou 0:2. První gól padl už v 6. minutě, kdy Marcos Alonso dorazil na brankové čáře Staňkem zpomalený pokus Fatiho. Domácí si posléze vytvořili zajímavé příležitosti, ale hlavička Chorého skončila na břevně, Kalvach zase ztroskotal na Peñovi. V závěru úvodního dějství naopak podruhé udeřila Barcelona. Pilař se zapomněl za obranou, takže pas na Albu nešel do ofsajdu, následovalo sklepnutí na Ferrána Torrese a na toho již čekal snadný úkol. Západočeši si přesto vysloužili od fanoušků za předvedený výkon při cestě do kabin potlesk.