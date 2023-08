Krejčí týmu nepomohl, načal zkázu. Musíte zažít i špatné chvíle, jedeme dál, řekl

Měl nasměrovat svůj tým k úspěchu, jenže to dopadlo přesně opačně. Kapitán Sparty Ladislav Krejčí hned první pokus penaltového rozstřelu s FC Kodaň neproměnil a Letenští už pak zkázu v předkole fotbalové Ligy mistrů neodvrátili. Jejich sen o startu ve skupině nejprestižnější soutěže skončil.

"Dnes jsem bohužel týmu nepomohl. V životě musíte zažít i špatné chvíle, aby byly ty dobré, a obráceně," prohlásil Krejčí po vyřazení svého mužstva.

"Těch dobrých bylo v poslední době plno, teď bohužel přišla tahle. Jedeme dál," tvrdil čtyřiadvacetiletý český reprezentant.

V lize proměnil devět penalt za sebou a v minulé sezoně jimi Letenským výrazně pomohl k prvnímu titulu po devíti letech. Naději na postup do skupinové fáze po dlouhých 18 letech však svou ranou do břevna zazdil.

"Napadlo mě sprosté slovo," přiznal Krejčí pocity po nepřesné střele. Přesto ještě doufal, že není nic ztraceného. "Věřil jsem týmu, že to zvládne. Bohužel jsme to nezvládli," doplnil.

Navzdory konci v kvalifikaci Ligy mistrů byl na tým hrdý. "Samozřejmě nás to mrzí velice, protože o Ligu mistrů nehrajete každý rok. Za to, co jsme předvedli, jsem jak na mužstvo, tak realizační tým hrdý," tvrdil.

V Kodani uhrál český šampion remízu 0:0, v pražské odvetě ztrácel už po 15 vteřinách. "Přišel odražený balon do prostoru, kde jsme nikoho neměli pokrytého. Tečovaná střela, bohužel takový je život," krčil Krejčí rameny.

Pražané pak soupeře zatlačili, i když několikrát také měli štěstí a podržel je při dánských šancích gólman. "Troufnu si říct, že naše reakce byla skvělá. Myslím si, že nám to i pomohlo, jelikož Kodaň potom nemusela být tolik aktivní, víc si couvla a chytli jsme větší jistotu do ofenzivy," hodnotil odchovanec brněnské Zbrojovky.

Letenští v 80. minutě vyrovnali, v prodloužení dokonce dvakrát vedli a sahali po postupu. Jenže si nechali pokaždé dát laciný vyrovnávací gól. "Bohužel se nám nepodařilo ubránit standardky," stýskal si Krejčí.

Spartu nyní čeká boj o skupinu Evropské ligy, v němž vyzve horšího ze souboje AEK Atény - Dinamo Záhřeb. Oba celky dnes sehrály teprve úvodní duel, AEK po obratu ve druhé půli zvítězil 2:1.

Odveta je na programu v sobotu, v původním termínu minulý týden se nehrálo kvůli úmrtí fanouška po střetu příznivců obou klubů.

"Cílem každého z nás je vyhrávat každý zápas. Evropské soutěže jsou sen každého. Samozřejmě Liga mistrů je vrchol, kterého chcete dosáhnout," konstatoval Krejčí.

Jenže na nejblyštivější scénu si sparťané musí nechat zajít chuť. TeĎ se musí soustředit, aby klapla alespoň Evropská liga.

"V evropských soutěžích narazíte na hráče a týmy, na něž běžně nenarazíte. Někteří už na ně narazit nemusíme. Motivace bude stejná. Teď na to nemyslíme, ale to se změní v brzkých dnech," slíbil kapitán Sparty.