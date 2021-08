Komentář: Slávistický Tiraspol, verze 2021. Červenobílé dohnala i kauza Kúdela

Proti maďarskému Ferencvárosi si fotbalová Slavia připsala jedenáctý neúspěšný pokus o účast v Lize mistrů. Ten letošní je pro červenobílé o to bolestivější, že vystřízlivění přišlo rychle, nečekaně... A asi i zbytečně.

Zatímco pro většinu lidí je asociací kruté porážky Waterloo nebo přinejmenším Chlumec nad Cidlinou, slávistický symbol zmaru leží daleko na východě. Psal se rok 2009 a sebevědomá Slavia, namlsaná dvěma tituly za sebou, senzačně vypadla v kvalifikaci na další ročník s Šeriffem Tiraspol. Letošní, nečekaný a brzký konec s Ferencvárosem tucet let starou ránu do určité míry připomněl.

V rámci objektivity je třeba přiznat, že osud červenobílým letos zrovna nepomohl. V Maďarsku měli nepopiratelný pech - nedostatkem štěstí se ohání každý, kdo ho zrovna nemá, ale fakt je ten, že bez něj prostě jde všechno daleko hůř.

Ještě větší dopad než zlovolný drn budapešťského trávníku či nastřelená tyč ale měly absence klíčových mužů úřadujícího mistra. A především dvou: zraněného Lukáše Provoda a pykajícího Ondřeje Kúdely.

Slávistický stoper stále stojí kvůli incidentu v Glasgowě, kde při osmifinále Evropské ligy údajně rasisticky napadl záložníka Rangers Glena Kamaru. První zápas v Maďarsku pak ukázal, jak moc je jeho absence pro Slavii citelná. Chyběl jako šéf obrany, chyběla jeho rozehrávka, chyběl jeho blahodárný klid na mužstvo, který z něj vyzařuje, chyběl jako osobnost a bůhví, zda výkonnostní propad Davida Zimy nesouvisí právě se ztrátou zkušeného parťáka.

Přes všechny nepříznivé vlivy ale červenobílí měli dvojboj s maďarským mistrem zvládnout. V Budapešti i Praze vypustili celkem 39 střel a to, že dali jen jeden gól, je pouze ukázkou nedostatku kvality v zakončení. A nejen v koncovce, ale i ve finální fázi - nepřesnou přihrávkou nebo centrem končilo až příliš nadějně rozjetých akcí.

Přestože trenér Jindřich Trpišovský už před prvním zápasem upozorňoval na kvality soupeře, Slavii se - při vší úctě k zelenobílým - nepostavil zrovna sok evropské extratřídy. Respektive nikdo, s kým by Slavia pravidelně skupující to nejlepší v české lize, měla vypadnout.

Slávistický kouč na pozápasové tiskové konferenci zapochyboval, zda by si měly české kluby dávat za reálný cíl účast v Lize mistrů. V tom má pravdu, cesta do elitní soutěže bude vhledem k zhoršujícímu se koeficientu čím dál těžší. Nicméně maďarský Ferencváros určitě nebyl týmem, který by měl zmíněné pochybnosti vzbuzovat.