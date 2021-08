Zelený val odolal. Slavia dala Ferencvárosi jediný gól a Ligu mistrů si nezahraje

Fotbalisté pražské Slavie do skupinové fáze Ligy mistrů nepostoupí. V domácí odvetě 3. předkola sice čeští šampioni po velkém tlaku porazili Ferencváros Budapešť 1:0, ale ztrátu 0:2 z prvního duelu v Maďarsku nesmazali.

Jediný gól utkání v Edenu dal ve 36. minutě Lukáš Masopust, k druhé brance favoritovi nepomohlo ani vyloučení hostujícího Eldara Čiviče v 84. minutě. Do závěrečného předkola postoupil Ferencváros.

Slavii po dnešním vyřazení čeká 4. předkolo Evropské ligy, v němž se utká s horším z dvojice Dinamo Záhřeb - Legia Varšava. Červenobílí rozehrají dvojzápas ve čtvrtek 19. srpna doma v Edenu. Pokud by neuspěli, přešli by do skupiny nově vzniklé Evropské konferenční ligy.

Slávistům nevyšel útok na třetí start ve skupině Ligy mistrů. V kvalifikaci neuspěli pošesté z posledních sedmi účastí, pod trenérem Jindřichem Trpišovským se dostali do hlavní fáze prestižní soutěže při jediném ze čtyř pokusů. Červenobílí zároveň přišli o možnost získat prémii 15,64 milionu eur (397,4 milionu korun) za postup do skupiny Ligy mistrů. V případě, že by zvládli 4. předkolo Evropské ligy, inkasovali by za účast ve skupině v přepočtu zhruba 92 milionů korun.

Trenér Trpišovský udělal čtyři změny v základní sestavě oproti úvodnímu utkání v Budapešti. Kvůli zdravotním problémům chyběli Ševčík se Zimou, místo něhož se zatáhl na stopera Holeš. Od začátku nově nastoupili záložníci Hromada s Olayinkou a útočníci Schranz s Teclem, kterého Pražané ještě před prvním zápasem s Ferencvárosem dopsali na pohárovou soupisku.

Červenobílí, kteří si stejně jako soupeř nechali odložit uplynulé kolo domácí ligy, podle očekávání více drželi míč, jako první ale zahrozil maďarský šampion. V 19. minutě se dostal do úniku Nguen a slávisty zachránil brankář Kolář.

V 25. minutě na druhé straně Stanciu z přímého kopu z nadějné pozice přestřelil a chvíli nato Hromadův pokus srazila obrana na roh. Ve 34. minutě trefil protihráče také z druhé vlny nabíhající Tecl.

Za další dvě minuty už červenobílí otevřeli skóre. Sima, který už v 16. minutě nahradil zraněného Olayinku, se protáhl po levém křídle a nabíhající Masopust bez problémů sklepl míč do sítě. Reprezentační záložník skóroval za Slavii poprvé od března.

Po změně stran Pražané stupňovali tlak. Po hodině hry upadl ve vápně domácí Bah, ale sudí Stieler penaltu neodpískal. Krátce nato protáhl gólmana Ferencvárose Dibusze Stanciu, který následně v 72. minutě přízemní střelou z hranice vápna těsně minul.

Vítěz posledních tří sezon maďarské ligy po přestávce nedokázal udržet míč a byl neustále pod tlakem. Po dalším závaru se neprosadil ani Kačaraba. Bývalý sparťan v dresu Ferencvárose Čivič neprožil povedený zápas. Mezi 79. a 84. minutou si vysloužil dvě žluté karty a musel předčasně ze hřiště.

Slávisté si v přesilovce znovu vytvořili tlak. Holešova i Kuchtova rána ale byly zblokované, Musa hlavičkoval mimo a v poslední velké šanci během pětiminutového nastavení Bah z hranice vápna přestřelil.

Odvetné utkání 3. předkola fotbalové Ligy mistrů:

Slavia Praha - Ferencváros Budapešť 1:0 (1:0)

Branka: 36. Masopust. Rozhodčí: Stieler - Gittelmann, Beitinger (všichni Něm.). ŽK: Oscar, Traoré - Charatin, Zachariassen, Uzuni, Čivič, Kovačevič, R. Mmaee. ČK: 84. Čivič. Diváci: 15.238. První zápas: 0:2, postoupil Ferencváros.

Sestavy:

Slavia: Kolář - Bah, Holeš, Kačaraba, Oscar - Hromada (65. Traoré), Stanciu - Masopust (75: Musa), Schranz (65. Plavšič), Olayinka (16. Sima) - Tecl (65. Kuchta). Trenér: Trpišovský.

Ferencváros: Dibusz - Wingo, Blažič, S. Mmaee (46. Kovačevič), Čivič - Charatin, Lajdúní - Nguen (67. R. Mmaee), Botka (78. Zubkov), Uzuni - Zachariassen (71. Somália). Trenér: Stöger.