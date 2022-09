Barcelonu pozlobíme, nemáme v plánu si jen stoupnout na šestnáctku, hlásí Hejda

Plzeňští fotbalisté podle kapitána a obránce Lukáše Hejdy nepřijeli do Barcelony na výlet a domácího favorita chtějí ve středečním úvodním utkání Ligy mistrů co nejvíce pozlobit. Cílem Viktorie na slavném stadionu Camp Nou nebude pouze odkopávat míče na tribunu.

"Outsider jsme, ale určitě budeme chtít Barcelonu pozlobit. Nepřijeli jsme sem na výlet odevzdat lehce body. Dáme do toho maximum a uvidíme, na co to bude stačit," řekl Hejda na tiskové konferenci.

Taktikou úřadujících českých šampionů podle něj nebude pouze tuhá defenziva. "Určitě nemáme v plánu stoupnout si na šestnáctku a odkopávat balony na tribunu. Uvidíme podle zápasu, co nám Barcelona dovolí. Budeme určitě vycházet z nějakého bloku, chceme je ale určitě pozlobit i směrem dopředu," prohlásil dvaatřicetiletý stoper.

"Náš styl je, že plníme defenzivní úkoly. Určitě můžu říct, že s Barcelonou si to asi rozdat úplně nemůžeme. Víme, že jejich kvalita je strašně vysoká. Když to ale poctivě odmakáme, věřím v dobrý výsledek," doplnil Hejda.

Barcelonskou hru považuje za hodně nepříjemnou. "Síla jejich týmu je celkově v pojetí, jak hrajou. Je to nepříjemný tým. Drží balon, když ho ztratí, tak rychle presujou. Čeká nás těžký, složitý zápas. Ale věřím, že jsme dobře nachystaní a zvládneme to," uvedl Hejda.

Se spoluhráči v šatně nejvíce probírali polského kanonýra Roberta Lewandowského, jenž po letním přestupu z Bayernu Mnichov za "Barcu" nastřílel pět branek ve čtyřech ligových zápasech. "Je to top kvalita, top střelec. O něm jsem se asi bavili nejvíc a těšíme se na tu konfrontaci," podotkl bývalý reprezentant.

Těší se i na atmosféru na Camp Nou, kam by podle odhadů mělo ve středu dorazit více než 80 tisíc diváků. "Stadion je krásný, už se nemůžeme dočkat atmosféry. Musíme být natěšení na tak velký zápas, nemyslím si, že by u nás byl nějaký strach," dodal Hejda.