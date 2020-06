Poháry se dohrají turnajovým formátem, kvalifikace se budou hrát jen na jeden zápas

Aktuální sezona fotbalové Ligy mistrů, kterou v březnu přerušila pandemie koronaviru, se znovu rozběhne 7. a 8. srpna zbylými čtyřmi osmifinálovými odvetami a od čtvrtfinále se dohraje turnajově na jeden zápas místo klasických dvou. Osm nejlepších týmů soutěže se v srpnu utká o vítěznou trofej v Lisabonu.

Podobným způsobem se od čtvrtfinále dohraje i Evropská liga, a to ve čtyřech německých městech. Dnes o tom rozhodl výkonný výbor Unie evropských fotbalových asociací UEFA.

Účast mezi nejlepší osmičkou Ligy mistrů už si v březnu zajistily Paris St. Germain, Bergamo, Atlético Madrid a Lipsko. Z osmifinále zbývá odehrát odvetné duely Manchester City - Real Madrid, Juventus Turín - Lyon, Bayern Mnichov - Chelsea a Barcelona - Neapol.

UEFA rozhodla, že osmifinále se dokončí 7. a 8. srpna. Zatím neurčila, zda to bude na stadionu týmů, které měly být v odvetě vedeny jako domácí, nebo už v Portugalsku. V druhém případě by využila arény v Portu a Guimaraesi.

Turnaj "Final Eight" Ligy mistrů začne v Lisabonu 12. srpna a vyvrcholí finálovým zápasem 23. srpna. Hrát se bude na stadionech Benficy a Sportingu.

Stejným způsobem se dohraje Evropská liga, která byla rovněž přerušena v průběhu osmifinále. Dohrávky začnou 5. a 6. srpna, souboje Sevilly s AS Řím a Interu Milán s Getafe, ve kterých se nestihl odehrát ani úvodní zápas, se uskuteční jen na jedno utkání na neutrální půdě v Německu.

Turnaj pro osm nejlepších celků v Evropské lize pak budou od 10. do 21. srpna hostit německá města Duisburg, Düsseldorf, Gelsenkirchen a Kolín nad Rýnem, kde se uskuteční finále.

UEFA během příštích týdnů dokončí manuál zdravotních opatření, podle něhož se budou zápasy hrát. Zatím nerozhodla, zda budou moci být na stadionech nějací diváci, předseda Aleksander Čeferin s tím nepočítá.

Superpohár UEFA mezi vítězi Ligy mistrů a Evropské ligy se uskuteční 24. září v Budapešti. Istanbul, který měl hostit letošní finále Ligy mistrů, přivítá vyvrcholení příštího ročníku elitní soutěže.

Kvůli mimořádné situaci a nabité termínové listině se v příští sezoně bude hrát kvalifikace evropských pohárů s výjimkou play off o Ligu mistrů jen na jeden zápas místo tradičních dvou. O dějišti utkání rozhodne los. Do kvalifikace půjdou všichni čeští zástupci. Jednotlivé národní asociace musí nahlásit týmy pro nadcházející ročník do 3. srpna, play off Ligy mistrů se bude hrát na konci září.

Týmy budou moci v restartované sezoně využít dočasnou novinku v pravidlech v podobě pěti místo dosavadních tří střídání. Šestou změnu mohou trenéři využít v případném prodloužení. V dohrávaném ročníku mužstva naopak ještě nebudou moci nasadit nové posily.