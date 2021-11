Chelsea v Lize mistrů vyhrála v Malmö 1:0, první výhry se dočkal Wolfsburg

Několika zemí včetně Spojených států, Británie, Indie a Číny se na klimatické konferenci OSN ve skotském Glasgow dohodlo na snadnějším sdílení čistých technologií v energetice či dopravě. Podle nich jde o krok, který pomůže řešit klimatickou krizi, uvedl list The Guardian.

Celosvětový přechod k zelené energetice či bezemisním vozidlům s sebou nese vysoké náklady, které pomůže snižovat co nejmasovější produkce technologických novinek. Tento jev byl v minulosti patrný například u solárních panelů či LED žárovek.

Signatářské země se nyní zavázaly sladit své technologické standardy a koordinovat investice pro potřeby urychlení výroby. Cílem je dosáhnout co nejrychleji "bodu zlomu", kdy budou zelené technologie dostupnější než ty, které využívají fosilní paliva.

Úvodní dny klimatické konference v Glasgow podle britského premiéra Borise Johnsona přinesly určitý pokrok, je ale nutné mít se na pozoru před falešnými nadějemi.

Armády zemí světa nesmí stát stranou celosvětového boje proti změnám klimatu. Měly by podle jasně stanovených pravidel snižovat obrovské množství emisí skleníkových plynů, které vypouštějí do ovzduší. Na klimatické konferenci to v úterý uvedl generální tajemník NATO Jens Stoltenberg.